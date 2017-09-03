Овощерезка Status 115610 Терка и слайсер с регулируемой толщиной нарезки

В тестовую лабораторию iXBT.com попадают не только электрические приборы, но и различные механические устройства или приспособления. Наибольший отклик у читателей нашел обзор ветчинниц, также мы тестировали машинку для приготовления пасты, спиралерезку и даже ножи. Сегодня мы познакомим наших читателей с овощерезкой Status 115610. Напомним, что на портале был размещен сравнительный обзор аппаратов для шинковки и нарезки, как электронных, так и механических. На первый взгляд овощерезка Status 115610 напоминает небезызвестную терку Бернер, однако при внимательном осмотре выявляется ряд серьезных отличий. Поэтому в ходе обзора и тестирования мы всесторонне изучим эту овощерезку, выясним, насколько хорошо она справляется с заявленными задачами и безопасна в работе. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Status Модель 115610 Тип овощерезка Страна производства Словения Гарантия 12 месяцев Материал корпуса ABS-пластик (без BPA), нержавеющая сталь Цвет корпуса белый/оранжевый Материал контейнера SAN-пластик (без BPA) Цвет контейнера прозрачный Объем контейнера 2 л Толщина нарезки от 0 до 6 мм Аксессуары контейнер с крышкой, держатель для нарезки соломкой, держатель для нарезки плоскими ломтиками и нож для чистки овощей Особенности система блокировки режущих лезвий, нарезка как соломкой, так и ломтиками Размер овощерезки с контейнером (Ш×В×Г) 38×12×11 см Вес овощерезки с контейнером 542 г Размер упаковки (Ш×В×Г) 40,5×15,5×12 см Вес упаковки 1,15 кг Средняя цена 2500 на момент публикации статьи Комплектация Овощерезка поставляется в небольшой коробке-параллелепипеде. На боковых сторонах упаковки размещены фотографии самого приспособления, его аксессуаров и результатов нарезки и шинковки, достигнутых с применением овощерезки. Визуальный осмотр упаковки позволяет составить полное впечатление о терке и ее возможностях. Вместе с графической информацией имеется и текстовая, рассказывающая пользователю об основных достоинствах прибора. К сожалению, сведений на русском языке на коробке не представлено. Все аксессуары уложены в полиэтиленовые пакеты. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: корпус терки;

контейнер с крышкой;

обычный плододержатель;

плододержатель для мелких овощей и фруктов;

нож для чистки овощей и фруктов;

инструкцию. На первый взгляд Начнем знакомство с главной части: самой терки. Устройство состоит из двух частей — рамы и регулируемой направляющей с ножами. Овощерезка изготовлена из ударопрочного и термостойкого (до +85 °C) ABS-пластика белого цвета. По центру снаружи корпуса имеется сплошная режущая кромка ножа. Вдоль верхней части двух боковых сторон размещены выемки — направляющие для движения держателя для мелких овощей и плодов. На конце небольшой ручки находится подвижный регулятор толщины кусочков (ломтиков и соломки), позволяющий установить лезвия на разной высоте от 0 до 6 мм. На лицевой поверхности ручки нанесена шкала изменения толщины нарезки. Регулируемая направляющая оранжевого цвета V-образной формы зрительно акцентирует внимание на рабочей режущей поверхности. На ее краю находятся вертикально ориентированные трапециевидные режущие лезвия. Все ножи изготовлены из нержавеющей стали. При блокировке лезвия полностью «утоплены» внутри поверхности. Это позволяет, во-первых, нарезать продукты слайсами, во-вторых, делает эксплуатацию и уход за прибором безопаснее. С обратной стороны терки можно увидеть сложную неразборную конструкцию. Именно здесь находится переключатель режимов: нарезка ломтиками или шинковка соломкой. В верхней части внутренней стороны имеется оранжевый силиконовый уплотнитель для лучшего сцепления терки со стенкой контейнера для нашинкованного продукта. В комплект к Status 115610 входит прямоугольный прозрачный контейнер с крышкой. Контейнер изготовлен из SAN-пластика (без BPA). Данный материал отличается своей ударопрочностью и способностью не впитывать запахи и не окрашиваться от продуктов. Со стороны дна емкость оснащена четырьмя силиконовыми накладками для противодействия скольжению во время работы. Крышка плотно закрывается двумя, расположенными с узких сторон, защелками. По периметру крышки с внутренней стороны, непосредственно контактирующей с краями контейнера, выложен силиконовый уплотнитель. Важность наличия этого аксессуара сложно переоценить. Прежде всего, в комплектный контейнер очень удобно нарезать продукты с помощью терки. Также нам представляется довольно рациональным сохранять в емкости продукты, обработанные с помощью овощерезки. Контейнер с крышкой можно использовать и как просто емкость для хранения любого сырья. Более того, контейнер подходит для использования в морозильной камере или микроволновой печи. Нож для чистки овощей и фруктов совершено стандартен. Широкая ручка удобно лежит в пальцах и ладони, а острые лезвия, сделанные из закаленной нержавеющей стали, способны снять шкуру и очистить даже самые твердые продукты. Нож чистит овощи в любом направлении: его можно ввести вверх или тянуть вниз. Овощерезка оснащена двумя конструктивно разными плододержателями. Один, классической формы, представляет собой скругленный конус с ограничителями подачи овоща и пятью металлическими зубцами. Снаружи на поверхности держателя нанесены подсказки: стрелки показывают, в каком направлении следует двигать. Другой состоит из двух частей: прозрачного полого куба без верхней и нижней граней и полого оранжевого куба с нижней гранью, на поверхности которой имеются шипы, удерживающие продукт в неподвижности. Деталь оранжевого цвета является внутренней, вставляемой в прозрачный корпус держателя, который устанавливается в направляющих на внешней поверхности рамы. На первый взгляд конструкция показалась нам вполне годной. Овощерезка и ее аксессуары изготовлены из качественного пластика приятного цвета, металлические режущие лезвия и кромки очень острые. Пластик производит впечатление прочного и способного прослужить долго. Относительно хрупким в сравнении со всей остальной конструкцией выглядит только механизм переключателя режимов нарезки (ломтики или соломка). Впрочем, возможно, что эта хрупкость лишь кажущаяся. Проверить долговечность мы сможем во время проведения тестов. По-настоящему хрупкие механизмы ломаются уже на первых порах. Комплектность овощерезки можем признать полной. И если потребность в ноже-овощечистке не так явна, то наличие контейнера с крышкой делает комплект завершенным. По сути, приспособление полностью готово к работе, не нужно ничего докупать (как в случае с упомянутой теркой Börner). Особенно нам понравилась форма контейнера и его объем. Инструкция Руководство по эксплуатации представлено одним листом формата А4 с черно-белой печатью. Информация, содержащаяся на листе не оригинальна: описание конструкции и ключевых особенностей овощерезки и ее аксессуаров, материалов, которые применены при изготовлении устройства, правила эксплуатации и ухода, меры безопасности при использовании. Как это ни было удивительно нам самим, но мы тщательно изучили инструкцию по эксплуатации. Собственно, искали мы лишь информацию о том, как можно разобрать терку для лучшей очистки механизма переключения режимов и регулировки толщины нарезки. Однако механизм оказался неразборным. Также без инструкции мы вряд ли догадались бы, что кубический держатель предназначен для нарезки мелких продуктов. Так что мы рекомендуем хотя бы бегло ознакомиться с инструкцией даже опытным пользователям. Благо изучение документа вряд ли займет более 5 минут. Управление Все управление прибором сводится лишь к выбору формы нарезки и установлению толщины кусочков по высоте. Выбор режима осуществляется с помощью переключателя белого цвета, находящегося на задней стороне терки. При повороте регулятора влево терка будет шинковать соломкой, при установке регулятора направо — вертикально расположенные лезвия «прячутся» и пользователь имеет возможность нарезать продукты ломтиками. Вращение регулятора толщины нарезки, расположенного на конце ручки рамы овощерезки, позволяет задать толщину получаемых кусочков: от 1 до 6 мм. При этом указатель перемещается по центру шкалы, расположенной на ручке. При вращении регулятора направляющая с ножами опускается вниз по отношению к раме. При установке на «Lock» направляющая «приподнимается» над рамой, а трапециевидные вертикальные ножи полностью утоплены в отверстиях. Данная позиция идеально подходит для хранения, в целях предотвращения случайных порезов. Использование Подготовка Производитель ничего не говорит о способах подготовки прибора к первой эксплуатации, возможно, потому что порядок действий очевиден: вымыть все аксессуары и раму овощерезки. Эргономика Перед началом работы нужно установить способ нарезки с помощью переключателя с внутренней стороны рамы. Затем задать регулятором на ручке желаемую толщину нарезки — цифры на шкале соответствуют толщине ломтиков в мм. После этого установить овощерезку на любой поверхности так, чтобы нижняя часть с силиконовой вставкой обеспечивала сцепление с поверхностью. Либо установить овощерезку на контейнер, если предполагается нарезать продукты в него. Собственно, все. Берем продукт, фиксируем его держателем и начинаем двигать овощ, фрукт, корнеплод или другое сырье вверх и вниз по поверхности овощерезки. Прямо скажем, незамысловато. В аспекте эргономики более всего интересны наблюдения непосредственно за процессом шинковки: Рама овощерезки плотно размещается на контейнере и не скользит по нему во время работы.

Если медленно и печально шинковать мягкие продукты, то силы сцепления ножек хватает на удержание контейнера на месте. Если же вы привыкли все делать в бодром темпе, то придерживать контейнер все-таки нужно. Фиксировать емкость на месте крайне удобно, придерживая конструкцию за выступающую в раме ручку.

Ширина терки достаточна для комфортной переработки большинства продуктов.

По субъективным ощущениям, при получении длинной соломки в контейнере не очень удобно перемешивать нашинкованные продукты, например при приготовлении салата. Зато в качестве емкости для хранения контейнер выступает на «5»: прямоугольная форма, большая вместимость, плотно закрывающаяся крышка и возможность поместить емкость хоть в холодильник, хоть в микроволновую печь делают этот аксессуар воистину незаменимым.

Неоценима для безопасности при очистке и хранении возможность заблокировать вертикальные ножи в корпусе овощерезки. Теперь можно мыть раму без опасений нанести себе глубокие порезы.

Оба держателя хорошо справляются со своими задачами. Хотя мы предпочли пользоваться классическим универсальным держателем со штырями. С помощью аксессуара кубической формы мы шинковали нарезанные поперек на две части огурцы. Поскольку продукт все время прижимается к поверхности рамы, то кусочки овоща, в особенности мелкие под конец шинковки, застревали на лезвиях при движении назад. Так что данная деталь скорее предназначена для нарезания на ровные ломтики, что и подтвердил наш опыт с миндалем. Сам держатель размещается на корпусе овощерезки в специально выделенных направляющих. Такая фиксация в вертикальной плоскости облегчает движение вперед/назад, а также предотвращает соскальзывание и поднятие держателя вверх, которое может привести к рассыпанию по всей кухне находящихся в нем продуктов. Можем сказать, что в наших руках оказалась хорошая, добротно сработанная терка, которая позволяет шинковать соломкой и нарезать на ломтики разной толщины. Универсальная, с аксессуарами, делающими ее эксплуатацию удобной и безопасной, терка позволяет нашинковать любое количество продуктов несравненно быстрее и качественнее, чем вручную. Уход Все аксессуары овощерезки и ее саму можно мыть в посудомоечной машине. Впрочем, для поддержания лезвий в хорошем состоянии производитель не рекомендует часто подвергать такой очистке корпус прибора. Однако мытье терки настолько простой и нетрудный процесс, что мы ни разу не воспользовались посудомойкой, очищая терку, держатель и контейнер сразу же по завершении шинковки. Использовали при этом губку и обычное моющее средство. Перед мытьем после проведения первых тестов нас терзали сомнения по поводу качественного удаления остатков продуктов с внутренней стороны терки (между рамой, направляющей и ножами). Однако при заблокированных ножах и установке регулятора толщины нарезки на максимальные 6 мм никаких затруднений при мытье не возникает. Даже несильная струя воды свободно удаляет все остатки продуктов. Тестирование При проведении тестов мы особое внимание обращали на удобство и безопасность использования овощерезки и держателей, остроту ножей и качество измельчения. В этих целях были нарезаны и нашинкованы разные продукты. Нарезка соломкой Данный тест продемонстрирует нам, во-первых, качество шинковки, во-вторых, изменение ширины соломки в зависимости от положения регулятора. Установив режим нарезки соломкой, мы последовательно измельчили морковь, передвигая регулятор толщины от 1 до 3 мм. К качеству шинковки никаких претензий нет: морковь оказалась нарезана должным образом: кусочки ровные, длинные, более или менее равной толщины по всей длине. На толщине в 6 мм было решено нарезать картофель. Кусочки получились в форме параллелепипеда, более узкие с одной стороны и широкие — с другой. Такой картофель заставляет мысли бежать лишь в одном направлении — в сторону сковороды и растительного масла. Мы не стали бороться с собой и приготовили банальную, но не становящуюся от этого менее вкусной жареную картошку. Кстати, огурцы, расположенные полукругом вдоль бортов тарелки, слайсированы тоже с помощью тестируемой овощерезки. Результат: отлично. Нарезка слайсами В ходе проведения этого эксперимента мы увидим, как овощерезка справляется с нарезкой плоских кусочков разной толщины. Переместили переключатель режимов в правую сторону. Все вертикальные ножи «ушли» в пазы, тем самым в раме осталось лишь одно рабочее лезвие — сплошное V-образное. На фотографии представлены результаты нарезки при толщине от 0 до 4 мм. В первом варианте ломтики картофеля тончайшие и прозрачные. Ломтики, имеющую толщину в 1 мм, отлично подходят для приготовления чипсов: кусочки тонкие, цельные, не рвутся, чуть прозрачные. 2- и 3-миллиметровые слайсы можно использовать для запекания, жарки, выпечки, как соло, так и в составе сложных блюд. По центру тарелки на фотографии уложены ломтики толщиной в 4 мм. Толще 4 мм, на наш вкус, нарезать картофель смысла нет, хотя овощерезка выполнит эту задачу без труда. Именно в этом тесте, при нарезке большого количества картофеля, мы поняли, что нужно периодически снимать терку с контейнера и встряхивать содержимое, равномерно распределяя его по всему объему емкости. Дело в том, что нарезанные кусочки складируются с одной стороны емкости, что затрудняет процесс измельчения и заставляет ломтики мяться и ломаться. Результат: отлично. Собственно, этих двух тестов уже достаточно для оценки качества нарезки и эргономики Status 115610. Держатель свою функцию выполняет отлично: в руках аксессуар размещается удобно, овощ насаживается на его штыри плотно, не пытается соскользнуть при движении. С шинковкой овощей и корнеплодов плотной структуры прибор ожидаемо справился играючи. Регулировка толщины нарезания позволяет получить кусочки от тончайших до довольно толстых, в половину сантиметра. Однако нам нужно как минимум попробовать нарезать продукты разной плотности и размера. А как максимум — поработать с овощерезкой относительно продолжительное время, чтобы удостовериться в прочности ее самой и ее отдельных деталей. Салат из овощей и фунчозы Для этого салата мы шинковали разные овощи на толщине в 3 мм. Первой измельчили морковь, посолили соломку, чуть спрессовали руками, чтобы морковь дала сок и стала мягче. Затем нарезали кольраби. Точно таким же образом поступили с огурцами. Огурцы имеют более нежную, нежели морковь или кольраби, мякоть, поэтому их нарезка может оказаться не такой равномерной. Однако Status 115610 не подвела и в этот раз, спокойно прорезая без замятия даже очень мягкую сердцевину огурца. Края каждого отдельного фрагмента ровные, не рваные. Всыпали в раскаленное растительное масло кориандр, острый красный перец и другие специи. Слегка, буквально в течение нескольких секунд, обжарили. Вылили горячее масло на морковь и кольраби, сложенные горкой в миске. Хорошо перемешали, добавили огурцы и отварную фунчозу. Отдельно приготовили соус из кунжутного масла, рисового уксуса и соевого соуса. Влили заправку и тщательно перемешали салат. Результат: отлично. Миндальные лепестки До сих пор при измельчении продуктов нам не пришлось воспользоваться держателем в форме куба для нарезки мелких плодов и овощей. Чтобы протестировать удобство работы с данным аксессуаром, попробуем сделать миндальные лепестки. Настолько тонко и ровно, на наш взгляд, нарезать орехи сможет даже не каждая электрическая терка. В принципе, Status 115610 производит впечатление устройства, которое способно справиться с этой задачей: подходящий держатель, возможность тончайшего слайсирования. Миндальные орехи очистили и замочили в воде на несколько часов. На контейнер установили терку, вставили в направляющие прозрачный куб держателя. Насыпали орешки, вложили в держатель оранжевую деталь, которая прижимает продукт и фиксирует его с помощью шипов. Установили толщину нарезки в 1 мм. Миндальные лепестки у нас получились не самого лучшего качества: орехи разламывались на две половины, иногда попадали под лезвия боковой стороной, что приводило к получению неровных, узких и мелких кусочков. Но в целом, такой результат можно признать удовлетворительным. После просушки лепестки стали выглядеть лучше — тоньше, ровнее, так что их стало возможно перебрать, отбраковав мелкие неудачные куски. Результат: хорошо. Шинковка капусты Пожалуй, это одна из самых востребованных функций у такого типа терок. Шинковали капусту на толщине в 1 мм. Подготовка и сам процесс ничем не отличаются от аналогичных операций на терке Börner: отрезать крупный кусок, расположить его на терке так, чтобы ножи приходились перпендикулярно по отношению к листам капусты, и начать двигать овощ вперед и назад, слегка придерживая терку. Нарезать можно как в комплектный контейнер, так и в любую подходящую емкость. На наш вкус, результат совершенно феерический: быстро и без особых усилий мы получили длинные тонкие и ровные нити капусты. Для квашения или термической обработки можно отрегулировать прибор на более толстую шинковку. Результат: отлично. Нарезка сыра и твердокопченой колбасы Обработка мягких продуктов позволит нам оценить качество заточки ножа. Сыр взяли самый обычный, типа Гауды, то есть не мягкий, но и к твердости пармезана не приближающийся даже отдаленно. Колбаса твердого копчения — зернистой и неоднородной структуры, с большим количеством сала. Попробовали нарезку толщиной от 1 до 3 мм. Колбаса на нарезке по 1 мм не прорезалась до конца, кусочки прорывались. На 2 мм кусочки получались ровнее, но больше рвались, чем отрезались с края, что видно на фотографии. При установке регулятора на 3 мм мы получили наилучший результат — кусочки с ровно прорезанными краями и подходящей для употребления толщиной. Сыр, благодаря эластичности и гомогенности структуры, нарезался отлично на любой толщине. Правда, ломтики в 1 мм, на наш вкус, чрезмерно тонкие. Идеальны для бутербродов кусочки толщиной в 3 мм. Помидоры, расположенные в центре тарелки на фотографии, также измельчены с помощью Status 115610. Результат: отлично. Выводы Овощерезка Status 115610 не преподнесла нам никаких сюрпризов. Прибор изготовлен из качественных материалов, к цвету и исполнению отдельных деталей нет никаких претензий. Укомплектованность овощерезки двумя держателями, ножом-овощечисткой и, главное, контейнером с крышкой делает использование овощерезки комфортным и безопасным. Контейнер изготовлен из пластика, который не впитывает запахи и не окрашивается. Немаловажно, что все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине, саму же терку рекомендуется мыть вручную для сохранения качества заточки ножей. Отнесем к плюсам и стоимость прибора со всеми его аксессуарами, сопоставимую со стоимостью базового комплекта легендарной терки Börner. Со всеми тестами овощерезка справилась хорошо, не вызвав у нас никаких замечаний. Механизм регулировки толщины кусочков работал безотказно, переключатель режимов также нигде не сбоил. Хотя если уйти в сторону от рассматриваемой модели, сама идея укомплектовать обычную неэлектрическую терку дополнительными переключателями кажется нам спорной. Даже при наличии всех перечисленных плюсов, включая возможность менять режимы нарезки и толщину, переключатели, на наш взгляд, потенциально являются слабым местом этого вечного, по сути, приспособления. Плюсы наличие в комплекте контейнера с крышкой

возможность мыть аксессуары в посудомоечной машине

нарезка как соломкой, так и ломтиками

регулируемая толщина нарезки

возможность нарезать мелкие продукты (редис, ягоды, миндаль)

стоимость

Овощерезка Status 115610

предоставлена для тестирования компанией

Виджет от SocialMart



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