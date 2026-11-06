Зелёный звук: Сбер представил новую версию колонки с «ГигаЧатом»

В ноябре новинку можно будет приобрести по сниженной цене

В честь 185-летия Сбер представил юбилейную версию интеллектуальной колонки «СберБум 2.0» в фирменном зелёном цвете. Устройство уже поступило в продажу. С 9 по 15 ноября его можно будет приобрести за 19 тысяч рублей по промокоду Сбер185 в приложении «СберБанк Онлайн» в рамках акции «Зелёный день».

Колонке можно присвоить собственное имя, выбрать один из трёх голосов и настроить манеру общения. При этом устройство продолжает реагировать на команду «Салют». Взаимодействие с ИИ-помощником «ГигаЧат» стало более естественным: пользователь может перебивать его, менять тему разговора и использовать обычные разговорные выражения. Через колонку также доступен музыкальный сервис «Звук» с треками, аудиокнигами и подкастами.

Встроенный датчик движения распознаёт появление человека в комнате. Колонка может напоминать о пропущенных уведомлениях и запускать сценарии умного дома, например включать освещение или кондиционер при возвращении владельца.

Акустическая система мощностью 50 Вт включает басовый динамик и два динамика для стереозвучания. Четыре микрофона распознают голос в условиях постороннего шума, а система автоматически адаптирует звук к помещению.

Встроенный хаб Zigbee и Matter over Wi-Fi позволяет подключать умные устройства разных производителей без дополнительных контроллеров. Основные сценарии работают и без интернета. Кроме того, в памяти колонки можно хранить более 200 музыкальных композиций для прослушивания офлайн.