Электрические мельницы Komo Fidibus 21 и Fidibus Medium

Приборы для начинающих и опытных мукомолов

Данный сравнительный обзор продолжает цикл статей, знакомящих читателей с экзотическими для нас кухонными приборами. Мы не будем обсуждать в данной статье потребность домашнего приготовления муки и отличия свойств такого продукта от предлагаемого в магазинах. Те, кто знают, зачем им это необходимо, не нуждаются в объяснениях. Того же, кто не видит разницы между готовой и самодельной мукой, кого устраивает качество продукта промышленного производства, скорее всего, отпугнет цена домашней мельницы. Поэтому мы постараемся дать лишь объективный обзор двух приборов, попавших в тестовую лабораторию iXBT.com.

Один аппарат австрийского производителя Komo, совмещающий в себе функции мельницы и зернодавилки, был нами недавно протестирован. Сейчас мы изучим приборы узкого назначения этой же фирмы — электрические мельницы. Устройства выглядят одинаково, при этом отличаются мощностью и ассортиментом перерабатываемых продуктов.

Fidibus 21 считается мельницей начального уровня и работает с ограниченным ассортиментом продуктов, в то время как Fidibus Medium — более мощное устройство, способное превратить в муку твердые злаки, такие как кукуруза или бобовые. На оба прибора производитель дает 12 лет гарантии, что вселяет некоторый оптимизм по поводу надежности устройств.

Оглавление

Komo Fidibus 21

Как мы сказали выше, Fidibus 21 способна переработать ограниченный ассортимент зерновых. Прежде всего, эта мельница придется ко двору пользователя, который планирует делать муку из мягкого зерна: пшеницы, овса, ячменя и полбы.

Характеристики

Производитель Komo Модель Fidibus 21 Тип электрическая мельница для зерна Страна производства Австрия Гарантия 12 лет Мощность 250 Вт Материал корпуса бук Материал жерновов камень (корундово-керамический сплав) Диаметр жерновов 75 мм Вместимость загрузочной емкости 850 г Скорость помола 100-250 г/мин. Длина шнура электропитания 1,2 м Габариты прибора(Ш×В×Г) 15,5×33×21 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 29×37×25,5 см Вес прибора 6,2 кг Вес с коробкой 7,4 кг Стоимость на момент публикации статьи 22 500

Комплектация

Мельница упакована в коробку-параллелепипед. Коробка относительно компактная, но довольно тяжелая. Оформление упаковки чрезвычайно лаконично: пиктограммы для работников склада на фронтальных сторонах и наклейки на боковой стороне с наименованием устройства, небольшим изображением и краткими техническими характеристиками. Информация представлена на русском языке. Ручкой для переноски упаковка не снабжена.

Из незамысловатой на вид упаковки были извлечены: крышка, корпус мельницы и три брошюры. Пространство внутри коробки организовано с помощью картонных вкладок и уплотнителей. Моторный блок был со всех сторон огражден трехмерной картонной конструкцией. В целом, защиту от ударов и повреждений можно признать вполне удовлетворительной.

На первый взгляд

Корпус прибора прямоугольной формы изготовлен из буковой фанеры. Материал прекрасно обработан, гладкий на ощупь, стыки не ощущаются.

На лицевой стороне можно увидеть наклейку с названием модели, отверстие для выхода готового продукта и шкалу измельчения зерна. Сверху на корпус накручивается загрузочная емкость. С правой стороны корпуса находится переключатель питания.

Емкость загрузочной чаши составляет 850 г зерна. По центру на дне находится отверстие подачи продукта в камеру помола. В камере находятся горизонтально ориентированные корундово-керамические жернова диаметром 75 мм. До камеры помола можно добраться, открутив загрузочную емкость движением против часовой стрелки.

Дно прибора оснащено четырьмя прорезиненными ножками и вентиляционными отверстиями.

Мельница укомплектована цельной буковой крышкой для загрузочной емкости. По периметру крышки выложен уплотнитель.

Конструкция простая и понятная, качество исполнения корпуса и отдельных деталей можно оценить как высокое, места мельница занимает не очень много.

Инструкция

В комплект к мельнице входило три документа: руководство по эксплуатации на русском языке, точно такая же инструкция, но на немецком, и красочный буклет, к сожалению, тоже на непонятном нам немецком языке.

Все документы точно такие же, какими оснащены уже протестированная нами Komo Fidifloc 21 и ожидающая своей очереди Fidibus Medium. Из чего мы делаем вывод, что комплект документов стандартен и прилагается ко всем мельницам и зернодавилкам Komo. Руководство по эксплуатации универсальное, позволяет ознакомиться с мерами безопасности, конструкцией, принципом работы электрических мельниц и уходом за приборами данного типа. Интересна, особенно при выборе прибора, сравнительная таблица характеристик всех мельниц и зернодавилок. В инструкции описывается польза разных зерновых, приведены советы по подготовке зерна и даны два рецепта блюд.

Управление

В управлении мельницей выделяются два аспекта. Во-первых, нужно задать требуемую величину помола. Сделать это можно, вращая загрузочную чашу против часовой стрелки в соответствии со шкалой от самого мелкого до более крупного размера крупинок. После этого следует засыпать зерно в емкость и включить мельницу. Кнопка включения / выключения расположена очень удобно — внизу правой боковой грани корпуса.

Если во время работы жернова стопорятся, и мука перестает поступать, нужно лишь слегка отрегулировать тонкость помола, повернув загрузочную емкость против часовой стрелки в сторону более грубого.

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации прибор следует установить на твердой ровной поверхности. Отверстия на дне должны оставаться открытыми и ничем не загороженными для обеспечения свободного тока воздуха и отвода нагретого от мотора. Никаких рекомендаций по предварительной очистке прибора перед началом работы нам не удалось обнаружить.

Мельница элементарна в управлении и настройке помола, симпатично выглядит и не занимает много места. Главное при работе с ней — придерживаться правил подбора подходящего сырья для помола. Модель Komo Fidibus 21 идеально подходит для переработки мягкого зерна и специй.

Отметим удобство регулировки, заключающееся в том, что можно изменять величину помола, не останавливая работу прибора. Так, если пользователь видит, что мельничка выдает муку грубого помола, всегда можно отрегулировать настройки. При этом одной рукой следует придерживать корпус устройства, другой — вращать загрузочную чашу. Данной возможностью мы пользовались довольно часто, в особенности в самом начале работы с мельницей. По мере наработки опыта, пользователь будет уже интуитивно догадываться, при каком положении чаши относительно шкалы будет получаться мука требуемой тонкости помола. В данной модели даже при самом мелком помоле жернова не терлись друг от друга так, чтобы камень с их поверхности попадал в муку, как это произошло при тестировании Fidifloc 21. В целом у нас не возникло никаких замечаний по ходу эксплуатации тестируемого аппарата.

Уход за мельницей заключается в периодической очистке жерновов от остатков муки. Эту процедуру необходимо проводить в случае, если прибором не пользовались длительное время, например, в течение отпуска. Чистка проводят при помощи пылесоса. Нужно засыпать в чашу 2 или 3 ложки ячменя или спельты, настроить мельницу на грубый помол, включить мельницу и направить насадку пылесоса сначала на загрузочную емкость, затем на отверстие выхода муки. Корпусу не требуется особый уход. Инструкция рекомендует лишь по мере необходимости обрабатывать деревянные поверхности льняным маслом.

Тестирование

Объективные тесты

Мощность электромельницы Komo Fidibus 21 зависит от зерновой культуры и величины помола. В среднем при работе с мягким зерном показатель колебался в диапазоне 170—235 Вт. Не секрет, что мы тестируем работу приборов на максимальных нагрузках, часто даже нарушая требования инструкций. Поэтому мы мололи в приборе жесткие сорта зерна. Максимальная мощность в 360 Вт была замечена в ходе получения муки из твердой культуры — гречи. При этом не было замечено никаких посторонних запахов или звуков. Вообще уровень шума можно оценить как неожиданно низкий.

В ходе экспериментов мы мололи разное зерно, обращая внимание на скорость помола, величины мощности и процесс работы в целом. Если не оговорено отдельно, то все тесты проходили на самом тонком помоле. Установку производили следующим образом: устанавливали регулятор в самое левое положение, включали мельницу и начинали медленно поворачивать емкость в сторону грубого помола до тех пор, пока зерно попадало между жерновов, а из отверстия выхода муки начинал ссыпаться готовый продукт. Некоторые зерновые требовали двукратного измельчения: сначала их превращали в крупку, затем уже — в нежную муку.

Овес

200 г голозерного овса были обработаны за 1 мин. 45 сек. на наиболее тонком помоле. Мощность колебалась между 165 и 176 Вт. Муку сразу просеяли. Количество отходов (слева на фотографии) довольно высоко — это оболочка зерна и хлопьеподобные фрагменты.

Результат: отлично.

Никаких замечаний, кроме совета тщательно подходить к процессу выбора зерна. Нам попался не самый качественный овес с большим количеством жесткой оболочки. Так, хлопья, сделанные из этого продукта при тестировании Fidifloc 21, оказались вовсе несъедобны из-за обилия жесткой, не пережевывающейся оболочки.

Пшеница

Пшеница — именно тот продукт, для помола которого предназначена мельница Fidibus 21. 250 г пшеницы были превращены в муку тонкого помола за 2 мин. 40 сек. Прибор продемонстрировал мощность от 220 до 245 Вт — эталонные показатели.

Результат: отлично.

В результате теста мы получили цельнозерновую муку тонкого помола прекрасного качества. Отходов при просеивании практически не было. В сите осталось ничтожно малое количество неперемолотых оболочек зерна. На полученной муке мы замесили песочное тесто для пирога с малиной.

Ячмень

Для данного эксперимента мы использовали перловую крупу, которая представляет собой очищенное, отполированное зернышко ячменя без наружной оболочки. За 1 мин. 2 сек. было изготовлено 100 г муки тонкого помола. Мощности оставались в пределах нормы: 225-235 Вт.

Результат: отлично.

Поскольку зерно уже очищено от жесткой наружной оболочки, после просеивания в сите не осталось никакого мусора.

Греча

Проведенные тесты показали, что с мягким зерном мельница справляется без усилий. Поэтому было решено попробовать перемолоть более жесткое зерно. Чтобы облегчить работу, обрабатывали зерно в два этапа: первый раз использовали грубый помол, превратив крупу в мелкую крупку. 300 г гречневой крупы были смолоты за 1 мин. 31 сек. Мощность превысила номинальную — показания доходили до 315 Вт.

Затем переработали в муку полученную массу, отрегулировав мельницу на самый тонкий помол. Процесс протекал чуть медленнее — 1 мин. 38 сек., а мощность превысила предыдущие показания и достигла 360 Вт.

Результат: отлично.

Просев гречневой муки обязателен из-за наличия неперемолотых оболочек зерна. Вот столько отходов мы получили после просеивания 300 г еще теплой муки:

Рис

Каждый следующий тест традиционно должен быть более сложным, чем предыдущий. Следующим испытанием для Fidibus 21 стал обычный круглозерный рис. Усложнили задачу и установили регулировку сразу же на самый мелкий помол. Рис весом 200 г превратился в отличную белоснежную муку за 1 мин. 36 сек. Мощность была выше заявленной, но не превзошла показания предыдущего теста — колебалась между 290 и 300 Вт. Отходов после просеивания практически не было.

Результат: отлично.

Заключение

Komo Fidibus 21 оставила впечатление приятного и простого в эксплуатации устройства. Внешний вид соответствует назначению, материалы, из которых изготовлен прибор, натуральные и экологически безопасные. Аппарат занимает немного места, работает чрезвычайно тихо и стабильно. Результаты всех практических экспериментов оценены на «отлично». Несмотря на рекомендацию обрабатывать в данной модели только мягкие зерна, мельница превосходно справилась с рисом и гречей.

Ни одного замечания по поводу эксплуатации или ухода мы озвучить не можем — их просто нет. Соответственно, ни одного минуса не выявлено.

Плюсы:

симпатичный эко-дизайн

низкий уровень шума при работе

делает муку даже из жесткого зерна

отличные результаты всех тестов

Komo Fidibus Medium

Fidibus Medium предназначена для продвинутых мукомолов. По заявлению производителя, аппарат является оптимальным решением для дома. Мельница может не только эффективно перемалывать пшеницу, рожь или овес, но, благодаря повышенной мощности двигателя (360 Вт вместо 250), прекрасно справляется и с такими твердыми злаками, как кукуруза или пшено. Также с помощью Fidibus Medium можно измельчать горох, нут, прочие бобовые, кофе, специи и каменную соль.

Характеристики

Производитель Komo Модель Fidibus Medium Тип электрическая мельница для зерна Страна производства Австрия Гарантия 12 лет Мощность 360 Вт Материал корпуса бук Материал жерновов камень (корундово-керамический сплав) Диаметр жерновов 85 мм Вместимость загрузочной емкости 850 г Скорость помола 150—300 г/мин. Длина шнура электропитания 1,2 м Габариты прибора(Ш×В×Г) 15,5×33×22 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 29×37×25,5 см Вес прибора 6,8 кг Вес с коробкой 8,2 кг Стоимость на момент публикации статьи 28 500

Комплектация

Мельница поставляется в точно такой же упаковке, как и ранее рассмотренная модель Fidibus 21. Упаковка светло-коричневого цвета содержит на своих гранях схематическую информацию для правильного и безопасного хранения и транспортировки. На одной из сторон имеется две наклейки. На одной из них изображено устройство и написано его название, на второй — на русском языке приведены основные технические характеристики прибора. Ручкой для переноски упаковка не снабжена.

Внутри коробки среди картонных уплотнителей, хорошо фиксирующих устройство, можно увидеть: корпус мельнички, крышку и три брошюры.

На первый взгляд

Как мы указывали в дисклеймере, внешний вид моделей Fidibus 21 и Fidibus Medium идентичен. Корпус, загрузочная емкость и крышка изготовлены из прекрасно обработанной буковой фанеры. Моторный блок имеет форму параллелепипеда. Сверху устанавливается загрузочная чаша, на фронтальной стороне можно увидеть отверстие выхода муки. Между ними по вертикали расположена шкала помола от Fein (тонкий) до Grob (грубый). В нижней части правой грани находится переключатель питания.

В загрузочную чашу, по заявлению производителя, вмешается 850 г зерна. На дне находится отверстие, сквозь которое продукт подается на жернова. Чтобы добраться до помолочной камеры, нужно вращать загрузочную емкость против часовой стрелки в направлении грубого помола. Диаметр корундово-керамических жерновов, между которыми происходит процесс перетирания зерна, составляет около 85 мм. Больший диаметр отличает данную модель от ранее рассмотренной Fidibus 21. Толщина жерновов около 14 мм. Расстояние между жерновами, которое определяет величину помола, устанавливается с помощью двух пружин, закрепленных в стенках нижней части помолочной камеры.

На дне мельницы размещены четыре прорезиненные ножки высотой около 7 мм, обеспечивающие стойкое сцепление с поверхностью стола, и вентиляционные отверстия, служащие для отвода нагретого воздуха от мотора.

Вентиляционные отверстия также имеются в верхней части задней стороны моторного блока. В нижней части находится шнур электропитания. Его длина представляется достаточной для бытового использования мельницы. При необходимости загрузочную емкость можно закрыть входящей в комплект буковой крышкой. По периметру эта деталь выстлана уплотнителем.

Мельница выглядит крайне аккуратно, буковая фанера превосходно обработана.

Инструкция

Содержание инструкции по эксплуатации стандартно и содержит сведения о мерах безопасности, описание конструкции, принципа работы, ухода и чистки устройства. Последние страницы брошюры посвящены представлению продукции фирмы Komo, аксессуаров и дополнительного оборудования. Данный раздел будет интересен как начинающим, так и продвинутым мукомолам.

В стандартный для мельниц и зернодавилок Komo комплект входит три документа: руководство по эксплуатации на русском и немецком языках и яркий буклет.

Управление

Переключатель питания находится в нижней части правой стороны корпуса. Перед тем, как начать помол муки, нужно выбрать степень помола, вращая загрузочную емкость против часовой стрелки. Затем засыпать в емкость зерно, накрыть крышкой и нажать на кнопку включения.

Допускается регулировка степени помола непосредственно во время работы мельницы. Для это нужно лишь вращать загрузочную емкость в необходимую сторону: вправо — для более грубого, влево — для получения муки тонкого помола. Если в процессе измельчения жернова стопорятся, это значит, что степень помола необходимо отрегулировать в сторону более грубого.

Эксплуатация

Требования к эксплуатации мельницы сохраняются: прибор нужно установить на твердой ровной поверхности. Вентиляционные отверстия на дне должны оставаться открытыми и обеспечивать постоянный приток воздуха. Согласно инструкции, мельнице не требуется предварительная очистка перед началом работы.

Все впечатления от эксплуатации Fidibus Medium совпали с ощущениями от ранее протестированных моделей мельниц от Komo и описываются буквально двумя словами: просто и чисто. Никаких замечаний не появилось, с затруднениями при изготовлении муки как из зерна, так и из бобовых мы не столкнулись. Данная модель работает быстрее, производительность выше, что объясняется не только более высокой мощностью мотора, но и увеличенным диаметром жерновов. Вес прибора чуть выше, чем у Fidibus 21. Однако никаких проблем с транспортировкой и перемещением мельницы по поверхности стола не возникло.

Уход за мельницей предусматривает очистку жерновов от остатков муки. Чистку рекомендуется проводить с использованием пылесоса. Процедура, описанная выше, несложна и нетрудоемка. Корпус прибора изготовлен из буковой фанеры и массива бука и обработан растительными маслами. Уход за корпусом заключается в редкой, по мере необходимости, смазке деревянных поверхностей льняным маслом. После изготовления муки мы протирали деревянные поверхности сначала слегка увлажненной, а затем сухой тканью.

Во время проведения неудачного теста с перемалыванием сушеного лука на жерновах образовался довольно толстый слой налипшей и крайне жесткой луковой карамели.

Жесткая щетка не помогла избавиться от пригоревшего лука. Тогда мы замочили жернова в теплой воде с обычным моющим средством. Через 10 минут достали, почистили щеткой загрязненные поверхности, хорошо просушили и вернули в камеру помола.

Обратим внимание лишь на один нюанс: нижний жернов следует снимать с вала шестигранником в непривычном нам направлении — по часовой стрелке.

Тестирование

Объективные тесты

Номинальная мощность электромельницы Komo Fidibus Medium составляет 360 Вт. Ее показания зависят от жесткости перерабатываемого сырья и величины помола. Средние показания при помоле мягкого зерна составили от 232 до 260 Вт. При обработке твердого сырья мощность колебалась в диапазоне от 310 до 350 Вт. Пиковый показатель был зафиксирован при помоле гречи — на табло ваттметра мы увидели цифру в 475 Вт. При этом никаких посторонних или специфических запахов мельница не издавала. Уровень шума оцениваем как низкий.

Как и в экспериментах с Fidifloc 21 и Fidibus 21, особое внимание мы обращали на скорость помола и мощность работы при переработке разного зерна и круп в муку тонкого помола.

Овес

200 г голозерного овса были превращены в муку тонкого помола за 1 мин. 12 сек. Мощность практически не менялась и колебалась между 232 и 235 Вт. Муку сразу просеяли. Количество отходов довольно высоко из-за особенностей сырья. С правой стороны на фотографии можно увидеть отходы после просеивания.

Результат: отлично.

Пшеница

200 г пшеницы были переработаны в муку тонкого помола за 1 мин. 8 сек. Мощность при этом была выше, чем при измельчении овса: 303—309 Вт.

Результат: отлично.

Чистая цельнозерновая мука тонкого помола превосходно подходит для приготовления любого типа теста.

Ячмень

Муку тонкого помола из ячменя весом в 100 г мы получили за 1 мин. 10 сек. Мощности оставались в пределах от 250 до 259 Вт. Качество помола, надеемся, можно разглядеть на фотографии. Никаких отходов после просеивания не обнаружено.

Результат: отлично.

Греча

Мололи зерно в два этапа. На первом 300 г гречневой крупы были переработаны в муку очень грубого помола за 48 сек. Мощность оставалась в пределах номинальной: 310—318 Вт. На втором этапе отрегулировали мельницу на самый мелкий помол. Процесс занял 1 мин. 10 сек, а мощность превысила номинальную и достигла пика в 475 Вт.

Результат: отлично.

После просева мука чистая, ярко пахнет гречкой. Отличные блины могут получиться!

Рис

200 г обычного круглозерного риса смололись в белую, похожую на порошок, муку за 54 секунды. Мощность при этом не превзошла заводские показания и составляла 350—358 Вт. Отходов после просеивания не было вовсе.

Результат: отлично.

Нут

В заключение было решено измельчить крупный и жесткий турецкий горох. Для опыта мы взяли небольшое количество нута в 150 г. Муку из него мы делали в несколько этапов. Дробили нут несколько раз, с каждой итерацией постепенно уменьшая величину помола. Регулировали помол прямо по ходу работы так, чтобы крупка становилась все мельче. В результате нам удалось получить нутовую муку тончайшего помола. Мука приятного чуть желтоватого цвета с тонким орехово-бобовым запахом. Слева на фотографии — отходы после просеивания.

Результат: отлично.

Процесс получения муки из крупных ингредиентов можно оценить как более трудоемкий, чем из пшеницы или риса. Но в целом мельница хорошо справляется с помолом бобовых. После просеивания в сите остались лишь фрагменты оболочки, ни единого кусочка гороха обнаружено не было.

Луковый порошок

Fidibus Medium подходит для размалывания специй, сухих трав, цветков и семян. После тестов дегидратора у нас остался сушеный лук.

Поэтому мы решили попробовать сделать луковый порошок. Установили регулятор помола на средний уровень. К сожалению, тест не задался. Вначале из отверстия выхода готового продукта посылались сплющенные мягкие колбаски, затем жернова вовсе застопорились. Осмотр камеры помола нас немного напугал: кусочки лука превратились в однородную массу, нагрелись от трения и образовали ровный карамелизованный слой. Как мы от него избавлялись, описано в разделе «Эксплуатация».

Видимо сушеный лук, из-за большого количества содержащихся в нем сахаров, не подходит для перемалывания даже в мощных мельницах для зерновых.

Заключение

Впечатления от изучения и тестирования электрической мельницы Fidibus Medium полностью совпадают с ощущениями от эксплуатации других приборов компании Komo. Мельница изготовлена из приятного, «теплого» на ощупь и на вид материала. Прибор относительно компактен, работает тихо, отличается высокой (по меркам домашних мельниц) производительностью и стабильностью результата. Никаких проблем и затруднений за все время нашего знакомства с Fidibus Medium не возникло. Результаты всех практических экспериментов оценены на «отлично». Мельница легко, не замечая особой разницы, превращает в муку мягкие и жесткие ингредиенты, такие как бобовые, кукуруза, рис.

Ни одного минуса, кроме относительно высокой цены, за все время эксплуатации не выявлено.

Плюсы:

симпатичный эко-дизайн

низкий уровень шума при работе

универсальность: мелет все допустимые для такого типа обработки продукты

отличные результаты всех тестов

Минусы:

высокая стоимость прибора

Общие выводы

Домашняя мельница, на наш взгляд, незаслуженно остается довольно редким прибором. Между тем, такие устройства могут пригодиться не только вегетарианцам и примкнувшим, но и людям, придерживающимся диет по медицинским показаниям, а также кулинарам, любящим экспериментировать с зерновыми и выпечкой. Отличительной особенностью обеих рассмотренных мельниц Komo мы можем назвать высокое качество их изготовления и надежность в работе. Обе модели произведены из дорогой породы дерева — австрийского бука, внешне выглядят стильно и самобытно. Управление и уход чрезвычайно просты, уровень шума при работе — минимальный. Обе мельницы без усилий справляются с помолом мягкого и твердого зерна, причем менее мощная Fidibus 21 для работы с твердым зерном, вообще говоря, не предназначена. В обоих аппаратах предусмотрен выбор степени помола от самого грубого до тонкого, что позволяет сделать муку для рецептов, в которых имеет значение степень помола.

Практические тесты лишь подтвердили первоначальные наблюдения. Komo Fidibus Medium и Komo Fidibus 21 имеют идентичный внешний вид и габариты. Несмотря на это, модели различаются по трем параметрам: мощности двигателя, диаметру жерновов и весу. Это определяет более высокую производительность Fidibus Medium. Для наглядности мы свели данные практических экспериментов в таблицу результатов.

Продукт Komo Fidibus 21 Komo Fidibus Medium время мощность время мощность Пшеница

100 г 1:04 248 Вт 0:34 306 Вт Овес

200 г 1:48 171 Вт 1:12 233 Вт Ячмень

100 г 1:02 230 Вт 1:10 255 Вт Греча

300 г 1:38 348 Вт 1:10 462 Вт Рис

200 г 1:36 295 Вт 0:54 354 Вт

Как видно, мельница Fidibus Medium мощнее и производительнее. Komo Fidibus 21 предназначена для перемалывания только мягкого зерна (пшеницы, овса, ржи), однако отлично справилась и с твердыми сортами зерновых — рисом и гречей. Мололи мы их, правда, на свой страх и риск, не соблюдая рекомендацией производителя. Fidibus Medium же имеет более широкую функциональность, что относит ее к категории мельниц для продвинутых пользователей. С ее помощью можно изготовить муку разной степени помола из бобовых, твердых зерновых и кукурузы. Она без усилий превращает в мелкий порошок сушеные специи, кофе и каменную соль. Поэтому при решении о покупке мы бы рекомендовали хорошенько обдумать, какое именно сырье планируется молоть в мельнице. Если пользователю нужен аппарат для изготовления муки в основном из обычной пшеницы и ржи, то более дешевая Fidibus 21 превосходно справится с этой задачей, а периодически ее можно эксплуатировать и на жестком сырье.