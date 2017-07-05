Инфракрасный дегидратор L’equip IR-D5

Сушилка мечты: умная, экономичная и тихая

L’equip IR-D5, похоже, первый настолько «умный» дегидратор, попавший на тесты в лабораторию iXBT.com. Во-первых, в устройстве реализована функция автоматической сушки — решение настолько простое и гениальное, что непонятно, почему до сих пор мы не встречали прибора с такой функцией. В дегидратор встроены датчики влажности, по данным которых рассчитывается время окончания процесса тепловой обработки. По заявлению производителя, аппарат с помощью интеллектуальной системы управления способен определять не только время, но и температуру сушки. Процесс дегидрации прекращается, как только влажность воздуха в продукте понизится до предельных заложенных в программу значений.

Вторая особенность дегидратора L’equip IR-D5 связана с наличием режима «Сушка на солнце». В аппарат встроен дополнительный нагревательный элемент — лампа красного спектра, которая создает низкотемпературное инфракрасное излучение с очень большой длиной волны. Это излучение считается безвредным для пищи и человека. Данную лампу можно включать, моделируя режим сушки «под солнцем», или не включать, выбирая в меню прибора режим сушки «в тени».

Прибор показался нам очень любопытным, поэтому мы с огромным интересом проверили его возможности. В ходе практических тестов особое внимание было уделено проверке результатов автоматической сушки и отличий в режимах сушки «под солнцем» и «в тени».

Оглавление

Характеристики

Производитель L’equip Модель IR-D5 Тип горизонтальный инфракрасный дегидратор Страна производства Южная Корея Гарантия 5 лет Заявленная мощность 500 Вт Материал корпуса пластик Материал лотков нержавеющая сталь Цвет корпуса белый, черный Количество лотков 5 Управление электронное, механическое Тип обдува горизонтальный Таймер от 1 до 99 часов Температура от 35 до 70 °C Особенности 2 режима сушки: «под солнцем» и «в тени», режим автоматической сушки, воздушный фильтр Аксессуары 2 силиконовые прихватки, поддон для сбора крошек Длина шнура 1,2 м Размеры и площадь решетки 35,5×33,5 см, 0,1 м² Площадь всех решеток 0,51 м² Габариты устройства (Ш×В×Г) 40,5×28,5×45,5 см Вес 7,7 кг Упаковка (Ш×В×Г) 53×40×46,5 см Вес с упаковкой 10,5 кг Цена 35 500 на момент публикации статьи

Комплектация

Простая коробка типичного светло-коричневого цвета как бы намекает нам, что производитель не тратит свое время и средства на ненужные маркетинговые уловки. Сверху и с боковой стороны мы видим схематическое изображение дегидратора в разных плоскостях. Смысл текстовой информации, к сожалению, нам недоступен, поскольку все сведения представлены на корейском языке. На одной из сторон была обнаружена небольшая наклейка с информацией о приборе, модели и кратких технических характеристиках на родном для нас языке. На боковых сторонах упаковки имеются выемки под ладонь, что облегчает транспортировку упакованного прибора.

Сам прибор внутри коробки защищен от ударов и повреждений пенопластовыми вкладками. Корпус дегидратора был упакован в полиэтиленовый пакет, предохраняющий от пыли. Сетевой шнур располагался в отдельной небольшой картонной коробочке. В целом из упаковки мы извлекли:

корпус дегидратора с уложенными внутрь решетками и поддоном для сбора крошек;

две силиконовые прихватки;

сетевой шнур;

инструкцию по эксплуатации.

Вообще, размер самого прибора по сравнению с габаритами упаковки оказывается неожиданным. Мы даже были несколько удивлены компактностью дегидратора.

На первый взгляд

Визуальный осмотр оставил наилучшие впечатления. Корпус имеет довольно стильный и необычный вид: скругленные углы, сочетание контрастных цветов в оформлении, зеркальная поверхность большого центрального дисплея… Создается впечатление, что в наших руках «хайтек» то ли из будущего, то ли из такого будущего, каким мы его представляли в поздние 80-е. В любом случае вычурным, в худшем значении этого слова, дизайн назвать никак нельзя, все очень изящно и просто.

Ближе к пользователю на верхней стороне прибора расположена панель управления, представленная округлым регулятором, четырьмя кнопками и немного возвышающимся черным, зеркально отражающим табло. По периметру экрана имеется светло-серая вставка, под которой находится светодиодная подсветка, меняющая свой цвет в зависимости от выбранного режима работы дегидратора.

Внизу задней стороны прибора можно увидеть разъем питания и кнопку включения.

По центру — крышку фильтра, под которой скрывается сам фильтр.

Крышка довольно туго снимается и так же туго вставляется со специфическим щелчком. Впрочем, вряд ли часто возникнет необходимость вскрывать и очищать фильтр.

Со стороны дна прибор оснащен четырьмя ножками высотой чуть более 1 см. На ножках имеются резиновые вставки довольно большого диаметра, противодействующие скольжению и защищающие поверхность стола от царапин и повреждений. С боковых сторон расположены отверстия для циркуляции воздуха.

Дверца дегидратора — непрозрачная пластиковая, так что следить за степенью готовности продуктов придется «по приборам» — или можно нарушать тепловой режим, открывая заслонку. Распахивается она в левую сторону, но поскольку операция производится без усилий, делать это легко как правшам, так и левшам. Обратим внимание на то, что внутренняя поверхность дверцы изготовлена из нержавеющей стали. Это повышает тепловую эффективность устройства: тепло не поглощается поверхностью дверцы, а отражается от нее, дополнительно нагревая продукт.

Поверхности внутренней камеры — белого цвета, вентилятор и кожухи тоже изготовлены из нержавеющей стали, хорошо отражающей тепло. Похоже, что об экономии электроэнергии корейцы знают не понаслышке. Сверху и снизу на боковых стенках видны отверстия для отвода воздуха. Расстояние между уровнями установки решеток составляет 3 см.

На задней стенке внутренней камеры прикреплены вентилятор и инфракрасная лампа.

Пять лотков сделаны из пищевой нержавеющей стали. Они способны выдержать большую весовую нагрузку, а металл способствуют равномерному прогреву продукта, так как имеет повышенную теплопроводность по сравнению с пластиковыми лотками.

В комплект дегидратора входят две силиконовые прихватки, предназначенные для того, чтобы уберечь пользователя от ожога при извлечении решеток из горячего прибора. Поддон для сбора крошек устанавливается на дно внутренней камеры. Поддон белый, гладкий, изготовлен из того же пластика, что и камера дегидратора. При установке аксессуар полностью сливается с антуражем и не производит впечатления отдельной детали. Визуально это можно оценить как красивое и гармоничное решение.

Дегидратор выглядит серьезным прибором, у него элегантный дизайн и простая конструкция, а разные мелочи, вроде фильтра для воздуха, отражающего тепло материала обшивки передней дверцы и инфракрасного излучателя, заставляют восхититься инженерной мыслью проектировщиков устройства. В ходе осмотра у нас возник один единственный вопрос: эффективно ли отводится влага от продуктов в камере с таким малым, на первый взгляд, количеством вентиляционных отверстий небольшого диаметра? Судя по продуманности устройства — наверное, да. Но доверие и очарованность — это не про нас. Поэтому ответить на этот вопрос мы сможем только после практических экспериментов.

Инструкция

Брошюра формата крупнее А5 изготовлена из плотной бумаги. Информация доносится только на одном языке — русском. Содержание инструкции типичное. Много сведений посвящено мерам безопасности при использовании дегидратора. Обилие графической информации делает изучение руководства не таким нудным и скучным. Внимательно прочитав документ, пользователь узнает о комплектации и назначении отдельных деталей, правилах эксплуатации, чистке и уходе. На последнем листе инструкции напечатан гарантийный талон. Несколько страниц посвящены советам по дегидрации разных типов продуктов. Сведения приведены в табличной форме и очень легки для восприятия и поиска нужной информации. Также пользователь может ознакомиться с рекомендациями по хранению высушенных продуктов.

Единственные разделы, показавшиеся нам интересными и действительно нужными — это практические советы по дегидрации и описание управления и режимов сушки. Возможно, пользователю, особенно начинающему, придется неоднократно заглянуть на эти страницы.

Управление

Именно данный аспект работы с дегидратором заставил нас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации: поначалу обилие кнопок и индикаторов на панели управления нас несколько смутило.

Итак, прибор может работать в двух режимах: ручном, когда пользователь задает время и температуру сушки, и автоматическом, когда прибор самостоятельно определяет параметры дегидрации. Переключение между режимами производится нажатием кнопки Auto/Manual (верхняя левая). Сразу под этой кнопкой находится кнопка переключения режимов сушки: «на солнце» и «в тени». С правой стороны от круглого регулятора, посредством вращения которого задается время и температура при использовании ручного режима, расположены кнопка выбора температуры/времени и кнопка, включающая/выключающая индикатор сушки «на солнце» и «в тени».

Сам индикатор режима сушки расположен вокруг черно-зеркального табло и ярко горит оранжевым или зеленым цветом.

При включении прибора в сеть необходимо перевести переключатель электропитания, находящийся с задней стороны корпуса, в положение On. При этом дегидратор издает негромкий мелодичный звук, а световой индикатор режима сушки загорается ярким зеленым цветом. На дисплей выводятся начальные параметры сушки: 35 °C и 1 час. При желании работать с прибором в ручном режиме, можно сразу задать требуемые значения температуры вращением регулятора по часовой стрелке для увеличения. Шаг изменения температуры — 1 °C. Для установки времени нужно нажать на соответствующую кнопку и повернуть регулятор до нужной позиции. Таймер устанавливается на период от 1 до 99 часов с шагом в 1 час.

Если предполагается дегидрировать продукты в автоматическом режиме, то после включения прибора в сеть следует нажать на кнопку выбора режимов Auto/Manual, а затем выбрать режим сушки нажатием соответствующей кнопки. На дисплее температуры при этом загорится ряд точек, а на дисплее времени будет показано, сколько влажности осталось в продукте. В инструкции написано, что при использовании режима Auto температура внутри камеры будет понижаться и повышаться автоматически. Конкретных цифровых показателей на дисплее не выводится, однако при понижении влажности продуктов ряды горящих точек гаснут. Как показали тесты, нижняя, гаснущая последней полоска соответствует примерно 1-1,5 ч до окончания сушки.

После установки и выбора желаемых режимов нужно нажать на регулятор, что запустит процесс сушки. Если открыть дверцу во время работы дегидратора, то работа приостановится, а на дисплее загорится индикатор Open. При закрытии крышки работа возобновится. По окончании процесса сушки дегидратор издает мелодичные сигналы средней громкости, а на дисплее появляется надпись End.

Световой индикатор режима сушки горит довольно ярко, это может мешать, например, ночью. Поэтому мы особо благодарны инженерам, которые предусмотрели возможность отключить индикатор. Вообще, управление оказалось вовсе не таким замысловатым, как нам представлялось. Все кнопки подписаны или снабжены размещенными на них понятными рисунками. Световые индикаторы представлены наглядными пиктограммами: оранжевое солнце с лучами, зеленое облачко. Выбранные режимы и параметры сушки отображаются на дисплее. Так что никаких проблем с управлением дегидратором возникнуть не должно.

Использование

Подготовка

Прибор необходимо установить на ровную устойчивую поверхность в хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 25 см от стены. Рекомендаций по подготовке лотков в инструкции по эксплуатации не содержится, но мы все же промыли лотки в теплой воде с моющим средством. Сам корпус был совершенно чист, да и продукты с ним не соприкасаются, поэтому корпус дегидратора перед первым использованием мы не протирали.

Затем подготовили продукты и разместили их на лотках.

Эргономика

Дегидратор оказался чрезвычайно удобным прибором. Во-первых, он не занимает много места на кухне, при этом обладает довольно приличной вместимостью. Наружные поверхности корпуса нагреваются слабо даже при работе на самой высокой температуре, так что получить ожог, случайно коснувшись прибора, невозможно. Воспользоваться силиконовыми прихватками нам не пришлось ни разу: металлические листы были, конечно, горячими, особенно при сушке на 70 °C, но не настолько, чтобы почувствовать сильный дискомфорт.

Отверстия в металлических лотках довольно крупные, поэтому уложить на них мелко нарезанные продукты (лук, зелень) представляется невозможным. Для сушки такого типа сырья и пастилы обычно используются силиконовые или тефлоновые листы. В комплект к дегидратору L’equip IR-D5 они не входили, пользователь может докупить листы или в сетевых магазинах, или у компании-поставщика оборудования для сушки. Мы же, чтобы предотвратить высыпание продуктов сквозь отверстия решеток, взяли обычный пищевой пергамент, вырезав листы по размеру поддонов.

Управление интуитивно понятно. Индикаторы на табло подсказывают, какой режим и параметры сушки выбраны. Конструкция дегидратора чрезвычайно удобна и продумана до мелочей. Ни с какими неожиданностями при эксплуатации прибора мы не столкнулись. В разделе практического тестирования описан ход каждого из проведенных опытов.

Уход

Корпус дегидратора следует протирать влажной мягкой тканью или полотенцем. Недопустимо попадание воды или другой жидкости на электрические части прибора. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине лотки и поддон для сбора крошек. Очищаются эти детали посредством замачивания в теплой воде с моющим средством и последующей обработкой поверхностей мягкой щеткой или губкой.

Именно так мы и мыли металлические сетки. После замачивания в течение 10 минут все остатки пищи удалялись щеткой без усилий.

Тестирование

Объективные тесты

С помощью ваттметра были произведены замеры энергопотребления. При работе нагревательного элемента дегидратор потребляет 510-525 Вт, что чуть выше данных производителя. При работе только вентилятора — около 10,5 Вт. Гораздо познавательнее и полезнее для пользователей информация о потреблении электричества при сушке реальных продуктов. Для измерения этого показателя мы загрузили в дегидратор 1 кг яблок, нарезанных дольками. Замеры энергопотребления дегидратора приведены ниже:

за 1 час работы на минимальной температуре 35 °C в режиме сушки «в тени» — 0,08 кВт·ч

за 1 час работы на минимальной температуре 35 °C в режиме сушки «на солнце» — 0,05 кВт·ч

за 1 час работы на максимальной температуре 70 °C в режиме сушки «в тени» — 0,3 кВт·ч

за 1 час работы на максимальной температуре 70 °C в режиме сушки «на солнце» — 0,29 кВт·ч

в автоматическом режиме сушки фруктов при плотно загруженных пяти решетках (около 3,3 кг яблок) в режиме сушки «на солнце» — 3,9 кВт·ч (почти 12 часов работы)

в автоматическом режиме вяления куриного филе при относительно свободно загруженных трех решетках (около 1 кг филе) в режиме сушки «в тени» — 1,42 кВт·ч (4 ч. 50 мин.)

Уровень шума можно сравнить с гудением кухонной вытяжки на первом режиме работы. Так что по субъективной оценке уровень шума дегидратора L’equip IR-D5 мы оцениваем как весьма низкий.

К равномерности дегидрации нет никаких замечаний. L’equip IR-D5 — один из немногих приборов, в которых просушка продуктов одинакова как по высоте сушильной камеры, так и в разных частях по горизонтали — во всяком случае это справедливо для крупных или цельных кусков продуктов. Мелко нарезанные овощи все же сушатся по периметру поддонов интенсивнее, чем в центре, поэтому при сушке нарезанных или натертых овощей и зелени мы бы рекомендовали перемешать содержимое лотка один или два раза. Степень просушки сырья на верхнем и нижнем уровнях абсолютно идентична, так что нет потребности менять поддоны местами.

С учетом отличных результатов работы прибора в автоматическом режиме можно сказать, что устройство вообще не требует контроля со стороны пользователя. Изначально мы опасались, что при автоматической сушке продукты могут быть излишне пересушены или, наоборот, останутся влажными. Но во всех тестах режима Auto прибор показал превосходные результаты. По крайней мере, дегидратор гарантированно не превращает сырье в сухари. Если же продукты предполагается хранить долго, то их можно досушить до требуемой степени в ручном режиме.

Лук и морковь

Предполагалось, что овощи будут нарезаны мелко, поэтому сначала мы вырезали из пергамента подходящие по размеру лотков листы. 1 кг очищенного и нарезанного лука разместился на двух решетках.

Установили автоматический режим сушки «на солнце». Процесс занял около 9 часов. Лук дегидрировался хорошо, только некоторые особо крупные фрагменты были высушены недостаточно для длительного хранения. Поэтому еще два часа досушивали в ручном режиме «на солнце» на 50 °C. За весь процесс прибор потребил 2,28 кВт·ч.

Очищенная и натертая морковь весом 1 кг была размещена на трех поддонах.

Обработку осуществляли также в автоматическом режиме сушки «на солнце». Морковь была натерта на практически одинаковые кусочки, поэтому по окончании процесса не возникло необходимости в досушке. Всего прибор работал 4 часа 45 минут и потребил за это время 1,45 кВт·ч.

Результат: отлично.

За время сушки лука мы лишь два раза открыли дверцу дегидратора и перемешали содержимое лотков. Когда сушилась морковь, мы взяли себя в руки, подключили волю, отключили излишнее любопытство и не вмешивались в процесс. При этом автоматический режим продемонстрировал действительно адекватные результаты: натертый корнеплод оказался полностью высушенным. Отдельно нас порадовали невысокие показатели энергопотребления.

Корень сельдерея и чеснок

Корневой сельдерей очистили и нарезали на более-менее ровные кусочки. Один корень разместился на двух лотках. Вес чистого продукта составил 750 г.

Сушили в режиме «в тени», установив температуру 50 °C. За 9 часов и 1,58 кВт·ч сырье достигло нужной для наших целей степени просушки.

Очищенный и нарезанный плоскими кусочками чеснок весом в 430 г был разложен на одном поддоне.

Сушка на 50 °C в режиме «на солнце» была признана удовлетворительной по прошествии 10 часов. Прибор за этот промежуток времени сжег 1,76 кВт·ч.

Результат: отлично.

Как мы уже сказали выше, мелко нарезанные продукты лучше все-таки хотя бы один раз в процессе сушки перемешать — в противном случае можно получить более пересушенные отдельные кусочки. Если равномерность сушки не принципиальна, как, например, в случае с корнеплодами, которые будут вариться долго, то перемешивать содержимое поддонов необходимости нет.

Вяленые помидоры

Томаты нарезали вдоль на четыре ломтика. Из крайних кусочков удалили излишки влаги. Разложили на решетках, посыпали сахаром, солью и свежемолотым черным перцем. Легонько прошлись по поверхности томатов кисточкой, смоченной в оливковом масле.

На один поддон у нас уместилось 864 г томатов, на другой — 862 г. Сушили в автоматическом режиме «на солнце». Процесс занял ровно 11 часов. Нам показалось, что томаты недостаточно суховаты, поэтому мы добавили еще 3 часа на 55 °C, однако это было нашей ошибкой: кусочки стали жесткими и пересушенными.

С ужасом заметив, что в тоске и размышлениях была сгрызена почти четверть высушенных томатов, остаток мы все же решили доготовить традиционным способом: сложить, смешав с чесноком, в баночку, залить помидоры оливковым маслом и попытаться забыть о них хотя бы на пару недель.

Помидоры у нас, конечно, получились не вяленые, а сушеные. Но винить в этом следует не прибор, а нас. Досушивание в ручном режиме было явно лишним.

Сушеная зелень

С помощью данного теста мы хотели проверить, отличается ли чем-либо автоматическая сушка в разных режимах, а также определить вместимость дегидратора. В первую порцию «на солнце» мы отправили:

два лотка с укропом — 150 и 130 г

один лоток с зеленым луком — 335 г

два лотка с петрушкой — 130 и 140 г

Несложные арифметические подсчеты могут нам подсказать, что на один цикл сушки в дегидраторе можно разместить около 750 г укропа или 1,5 кг зеленого лука или 700 г петрушки. Можно высушить одномоментно и большее количество зелени, но тогда процесс окажется более продолжительным по времени. В нашем случае дегидратор работал около 7 часов. Укроп за это время оказался чуть пересушенным, петрушка и лук достигли идеальной степени просушки. Энергопотребление оказалась равным 1,89 кВт·ч.

Режим «в тени» помог нам высушить 208 г петрушки (1 поддон), 145 г укропа (1 поддон) и 535 г лука (2 поддона). Сушка продолжалась 5 часов 15 минут, энергопотребление составило 1,53 кВт·ч. К степени просушки всех типов зелени замечаний нет. Ни визуально, ни на ощупь продукты, высушенные в разных режимах, не отличались: цвет яркий, запах интенсивный, укроп и петрушка при перетирании между пальцами крошатся, лук более жесткий и сохраняет свою форму.

Результат: отлично.

Итак, мы выяснили, что в автоматическом режиме можно перерабатывать даже деликатные и требовательные к температуре травы. Качество и органолептические характеристики высушенного продукта в режимах «в тени» и «на солнце» не отличаются. При равной массе продуктов, размещенных в дегидраторе, сушка «на солнце» занимает меньше времени и является более экономичной по расходу электроэнергии.

Фрукты и ягоды

На трех решетках нам удалось разместить 1,72 кг нарезанных бананов.

После всех проведенных тестов и их результатов нам уже не хотелось самостоятельно устанавливать температуру и гадать о времени, поэтому сушили в полностью удовлетворяющем нас автоматическом режиме «на солнце». Процесс производили в два этапа: первый раз дегидратор известил нас о готовности продукта через 6 часов 50 минут. На наш взгляд, бананы были слегка сыроваты, через некоторое время мы включили повторную сушку в автоматическом режиме. Второй раз бананы сушились до готовности по мнению прибора еще 1 час 10 минут. Энергопотребление всего процесса составило 2,36 кВт·ч. В результате мы получили не банановые чипсы, а мягкие, гибкие, скорее вяленые бананы, похожие по запаху и вкусу на известный всем вьетнамский продукт. Нас это полностью удовлетворило. Если же необходимо получить более сухой продукт, то, воспользовавшись ручной сушкой, можно довести плод до состояния чипсов. Зато в этом тесте мы впервые столкнулись с небольшими затруднениями при снятии сухого продукта с решеток. Кусочки бананов частично прилипли к решеткам, поэтому снимали мы их, слегка выгибая металлическую решетку с обратной стороны.

Следующим продуктом, подвергшимся высушиванию, была клубника. Ягоду промыли, удалили плодоножки и разрезали вдоль на две половинки. Всего в дегидраторе было размещено 1,7 кг подготовленной клубники.

Сушилась ягода в автоматическом режиме «на солнце» 9 ч. 20 мин. За это время часть ягод хорошо высушилась до хрустящего состояния, однако крупные куски были мягкими внутри. Мы отобрали наиболее сырые, по нашему мнению, кусочки и отправили их на досушку: 2 часа на 60 °C. Дегидрирование 1,7 кг клубники до хрустящего состояния израсходовало 2,71 кВт·ч. Через неделю хранения в закрытом контейнере кусочки ягоды стали гибкими на изломе и более мягкими.

Наиболее полезный, наверное, с точки зрения дачников, опыт сушки яблок показал, что на одну решетку свободно помещается 650-670 г очищенных и нарезанных кольцами плодов.

Дегидратор, наполненный 3,28 кг яблок, работал в автоматическом режиме «на солнце» почти полные 12 часов (11 ч. 45 мин.). Кусочки высушенных яблок плотные, гибкие. Энергопотребление за этот период составило 3,90 кВт·ч. Через 8 часов после начала процедуры мы впервые открыли дверцу и обнаружили, что в пространстве между внешней и внутренней поверхностями дверцы скопилась влага, так что из дверцы на поверхность стола накапало небольшое количество воды. Внимательно посмотрев на электронное табло, мы увидели с его внутренней стороны скопившийся конденсат, табло выглядело как бы слегка запотевшим. Ничего поделать с этим было нельзя, мы закрыли дверцу и продолжили наблюдение. Ближе к окончанию сушки никакой влаги из дверцы уже не вытекало, конденсат на табло тоже исчез. Мы делаем вывод, что в начале сушки очень влажных продуктов, наверное, есть смысл пару раз открывать заслонку, чтобы выпускать активно выделяющийся пар. Либо можно не обращать ни на что внимания и довериться аппарату, который в целом отлично справляется с определением времени сушки.

Результат: отлично.

Мы еще раз убедились в адекватности автоматической сушки: продукты не пересушиваются, что может быть критично для вкуса. Довести же до нужной степени просушки всегда можно в ручном режиме. Сладкие фрукты или ягоды имеет смысл размещать на силиконовых листах или пергаменте. Очищаются металлические поддоны от остатков налипших продуктов без проблем.

Вяленое куриное филе

Для этого теста, ставшего уже традиционным, мы взяли килограмм очищенного от шкуры филе куриных грудок. Нарезали его на равные, по возможности, ломтики и замариновали в смеси соевого соуса с капелькой васаби, специй и давленого чеснока. Мариновали около полутора суток. Затем аккуратно, в один слой выложили на выстланные пергаментом решетки.

Вялили птицу в режиме сушки «в тени». Аппарат автоматически отключился через 5 часов после начала процесса, потребив при этом 1,42 кВт·ч. Кусочки курицы получились прозрачные, ломтики твердые и гибкие на изломе.

Результат: отлично.

Мы доверили процесс вяления куриного филе автоматическому режиму и не прогадали. Дегидратор вновь порадовал своими способностями.

Выводы

Дегидратор L’equip IR-D5 нас приятно удивил. Элегантный внешний вид, сравнительно небольшой размер и приличная при этом вместимость, низкий уровень шума делают возможным использование прибора даже в небольшой по площади кухне. Простая конструкция и несложное управление в сочетании с интеллектуальностью прибора, а также мелкие детали, вроде фильтра для воздуха, внутренней поверхности заслонки из нержавеющей стали, удобной формы решеток, вызывают восхищение конструкторами дегидратора. Лампа красного спектра, которая создает низкотемпературное инфракрасное излучение с очень большой длиной волны, имитирует сушку «под солнцем». В данном режиме работы комбинируются инфракрасный и конвекционный режимы сушки.

Эксплуатация прибора, мягко говоря, несложна. Похвалим еще раз автоматический режим: с ним участие пользователя в процессе сушки заключается лишь в том, чтобы загрузить продукты и выгрузить готовые. Теперь можно спокойно оставлять прибор и уходить из дома, не боясь, что продукты пересушатся. В целях экономии на оплате электричества можно использовать прибор ночью. Не обязательно разбираться во всех тонкостях и секретах дегидрации для получения удовлетворительного результата. Не нужно гадать с температурой и временем, заглядывая в дегидратор каждый час. Сушка по всему объему внутренней камеры равномерна.

Мы долго искали хоть что-нибудь, что можно отнести к минусам. Цену здесь упоминать не будем, потому что прибор действительно уникален и чрезвычайно комфортен в эксплуатации. Скорее к замечаниям, нежели к минусам, можно отнести запотевание табло и скопление конденсата на дверце при дегидрации очень влажных продуктов. Кстати, в ходе визуального осмотра у нас возникли сомнения по поводу эффективности отведения влаги сквозь небольшие вентиляционные отверстия с внутренней стороны камеры. Значит, наши подозрения оправдались: отвод в начале процесса недостаточно эффективен. Однако проходи сушка яблок ночью, без нашего контроля, мы, вполне возможно, и не заметили бы появления конденсата в процессе, потому что на результат сушки этот факт не повлиял.

Непрозрачная крышка помогает решать вопросы энергосбережения, но не дает наблюдать за процессом. В контроле сушки, особенно при использовании режима Auto, потребности нет, но ведь любопытно посмотреть, что происходит внутри камеры и какой стадии высушенности достигли продукты!

Плюсы

элегантный внешний вид и относительно компактный размер

экономичность

наличие двух режимов сушки: с инфракрасным излучателем («на солнце») и традиционный конвекционный («в тени»)

автоматическая сушка

низкий уровень шума

отличные результаты при использовании автоматического режима сушки

Минусы