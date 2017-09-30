Робот-полотер Everybot RS500

Everybot RS500 оснащен двумя вращающимися насадками из микроволокна, которые поддерживаются во влажном состоянии. Увлажнение пола умеренное, поэтому этого робота допустимо использовать на всех типах гладких полов. В автоматическом режиме он сам перемещается по полу, а в ручном режиме, держа робота в руке, можно чистить горизонтальные и вертикальные поверхности. Работает Everybot RS500 от аккумулятора, обеспечивающего автономность в течение примерно одного часа.

Содержание:

Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-полотера Everybot RS500:

Наш видеообзор робота-полотера Everybot RS500 можно также посмотреть на iXBT.Video

Теперь давайте взглянем на спецификации устройства.

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Кинематическая система Два ведущих колеса Способ уборки Сухая или влажная протирка многоразовой салфеткой Режимы очистки Автоматический, локальный, вдоль стен, S- или Y-образное движение, ручное управление Эффективность очистки До 30 м² Датчики препятствий Механические боковые бамперы, ИК-датчики перепада высоты, ИК-датчик преграды сверху Управление на корпусе Механическая кнопка Дистанционное управление ИК-пульт ДУ Оповещение Светодиодная индикация, звуковые сигналы Время автономной работы 50 мин. Время зарядки 70/150 мин. (более 500 циклов) Уровень шума 50 дБ Скорость движения 20 м/с Способ зарядки От внешнего адаптера питания Источник автономного питания Литий-ионный аккумулятор, 11,1 В, 23,87 Вт·ч, 2150 мА·ч Масса 1,9 кг Размеры 368(Ш)×201(Г)×141(В) мм Комплект поставки Робот-полотер

Адаптер питания (100—240 В, 50/60 Гц на 14 В, 1,5 А)

Комплект многоразовых салфеток, 4 шт.

Основания для салфеток, 2 шт.

ИК-пульт ДУ и два элемента питания типа AAA для него

Защитные накладки на бампер, 4 шт.

Руководство пользователя Описание на сайте www.everybot.ru Средняя цена T-1729338891 Розничные предложения L-1729338891-10

Внешний вид и функционирование

Упакован робот и все к нему в относительно большую коробку из гофрированного картона.

Содержимое коробки защищают вставки из пенопласта. Пластиковая ручка сверху облегчает транспортировку покупки. В комплекте поставки есть все необходимое, чтобы сразу после зарядки начать использовать робота:

Формой робот напоминает плод арахиса с двумя семенами.

Робот относительно высокий, согласно нашим измерениям 141 мм в высоту в снаряженном состоянии, при этом длина составляет 369, а ширина 201 мм. Габариты робота определяют минимальный просвет от пола предметов обстановки, под которые он может забраться, и доступность для него узких проходов. Весит робот 1886 г без учета залитой воды. Корпус робота изготовлен из белого пластика без покрытия. Верхняя часть зеркально-гладкая, а нижняя матовая.

Перемычка сверху образует ручку, за которую робота удобно переносить, и за которую его держит пользователь в режиме ручной уборки. Снизу на ручке есть вставка из серого пластика со слегка шершавой поверхностью, поэтому робот из руки не выскальзывает. Боковые поверхности с заходом вперед и назад огибают два высоких бампера.

Бамперы изготовлены из жесткого черного пластика, но снаружи они имеют упругое, напоминающее резину, покрытие голубого цвета. Это покрытие предохраняет бамперы и мебель от повреждений при столкновениях. Для дополнительной защиты на бамперы можно наклеить поролоновые накладки с клеевым слоем, входящие в комплект поставки.

Эти накладки также снизят громкость ударов робота о мебель и стены. Бамперы закреплены на подпружиненных подвесках, а сдвиг бампера при столкновении вызывает срабатывание датчиков препятствий.

Сверху, в той части, которую для определенности можно назвать передней, есть механическая кнопка запуска и остановки уборки.

Кнопка изготовлена из молочно-белого полупрозрачного пластика. Снизу она подсвечивается зеленым или синим, что помогает определить состояние робота. Наклейка рядом разъясняет индикацию уровня заряда. Во время зарядки кнопка мигает раз в две секунды зеленым при низком уровне, также часто синим при среднем уровне и не подсвечивается после окончания зарядки. Это очень неудобный способ индикации, так как нужно долго смотреть на робота, чтобы определить его состояние, и окончание зарядки никак не отличить от состояния, когда по какой-то причине внешнее питание не подается. При нормальной работе кнопка подсвечивается синим, непосредственно перед окончанием работы из-за разряда аккумулятора и при ошибке кнопка мигает зеленым, и некоторое время после автоматического завершения уборки кнопка горит зеленым. Дополнительно о некоторых изменения в состоянии робот информирует с помощью негромких звуковых сигналов (запуск и остановка уборки, окончание зарядки, ошибка). Сверху сзади есть оптический датчик, состоящий из ИК-диода и ИК-приемника.

С помощью этого датчика робот определяет, не находится ли он под мебелью в тот момент, когда уборка завершается, и если да, находится, то робот старается выбраться на открытое пространство, чтобы пользователю проще было робота обнаружить. ИК-приемник, видимо, также принимает сигналы от пульта дистанционного управления. Внизу в задней части есть разъем для зарядки аккумулятора работа.

Длина кабеля внешнего адаптера питания составляет 115 см.

Аккумуляторная батарея находится под крышкой на днище. Батарея составлена из трех элементов форм-фактора 18650.

На днище находятся клавиша питания, крышка отсека аккумулятора с наклейкой и два диска. Снизу на бамперах расположены по два ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым робот может избежать падения со ступенек.

Диски оснащены электрическими приводами и могут вращаться независимо друг от друга. На эти диски закрепляются круглые площадки для протирочных салфеток.

А уже на эти площадки на липучках фиксируются сами протирочные салфетки.

Оси приводов относительно перпендикуляра к днищу немного наклонены так, что края дисков в центре робота чуть приподняты относительно пола, поэтому в рабочем состоянии робот сильнее прижимает края салфеток в передней и задней части корпуса. В итоге передняя и задняя часть робота движется в направлении противоположном вращению соответствующего диска. По крайне мере, это правило выполняется на достаточно ровном плоском полу. Если оба диска вращаются в разных направлениях с одинаковой скоростью, то робот движется боком, а если диски вращаются в одну сторону — то робот вращается на месте. Если скорости вращения дисков различаются, то робот движется по дуге. Прямо вперед или назад робот двигаться не умеет.

Перед началом уборки салфетки нужно хорошо смочить водой и отжать, а потом закрепить на площадках так, чтобы центральное отверстие в салфетке совместилось с выступом в центре площадки. Для поддержания салфеток во влажном состоянии, в емкости на площадках нужно залить воду, и закрыть заливные отверстия заглушками из упругого пластика. В эти емкости вмещается примерно 60 мл воды. Отметим, что заливать нужно именно чистую воду.

Для варианта сухой уборки, когда нужно убрать с пола остатки жидкости, смачивать салфетки и заливать воду в резервуар, разумеется, уже не требуется. Салфетки изготовлены с использованием микроволокна. Они относительно толстые и могут удерживать существенное количество жидкости. Верхний впитывающий слой волокнистый.

А снизу мягкая бахрома чередуется с щетинками, помогающими оттирать грязь с пола. Периметр салфеток окаймлен бахромой голубого цвета.

Вода на салфетки поступает через два отверстия в площадках, при этом специальная система обеспечивает более-менее равномерную скорость подачи воды на салфетки. По окончании уборки, площадки с салфетками нужно снять, остатки воды из резервуаров вылить, оставить площадки сохнуть с открытыми заглушками, а салфетки вымыть и высушить. Салфетки можно стирать в стиральной машине при 40 градусах, отжимать и сушить при нормальной температуре.

К роботу прилагается небольшой ИК-пульт ДУ. Его корпус пластиковый, белый и зеркально-гладкий сверху и черный матовый снизу. Кнопки изготовлены из резиноподобного материала.

Радиус действия не очень большой, где-то с трех метров и далее робот на команды с пульта уже может не реагировать. Очень неудобно то, что находящийся в состоянии ожидания робот с пульта не управляется.

Основной режим уборки — это автоматический режим. В этом режиме робот самостоятельно перебирает несколько вариантов движения. Запускается автоматический режим или кнопкой на корпусе робота, или кнопкой Auto на пульте. Останавливается уборка или все той же кнопкой на роботе, или красной кнопкой на пульте. Только с пульта пользователь может включить режим локальной уборки, заставить робота двигаться только вдоль стен и других препятствий, выбрать S- или Y-образную траекторию движения. В любом случае, при столкновении с препятствиями робот останавливается и меняет направление движения. Нажатие на кнопки вправо или влево на пульте, заставляет робота вращаться на месте по или против часовой стрелки, а кнопки вперед или назад отвечают за прямолинейное движение робота одним или другим боком. Робота можно использовать в ручном режиме, держа его в руках и прижимая к очищаемой поверхности. Ручной режим включается долгим нажатием на кнопку на корпусе робота, при этом датчики отрыва от пола блокируются. Робот не очень тяжелый, поэтому рука не будет быстро уставать при чистке вертикальных поверхностей, единственно, ручка робота не рассчитана на крупную мужскую руку. Изготовлен робот в Корее. Компания-производитель имеет официальное представительство в России, есть и официальные сервисные центры в регионах России.

Тестирование

Тестирование этого робота для протирки полов было несколько поверхностным, так как у нас нет ни соответствующей методики, ни подходящего для серьезных тестов помещения. На пробу мы запускали робота в нескольких помещениях с линолеумом на полу. Видео ниже демонстрирует варианты локальной уборки, движение по S- и Y-образной траектории, уборку вдоль препятствий и ручное управление движением.

Обратим внимание на то (3:37 на видео), как робот объезжает черный коврик, видимо, ориентируясь на датчики отрыва от пола. Робот никак не ориентируется в пространстве и не строит карту, его перемещение имеет условно случайный характер. Препятствия робот определяет только при столкновении с ними, поэтому ударяется о них довольно сильно, с громким звуком. Увлажнение пола умеренное, через несколько минут след за роботом уже высыхает (но влажность в помещении скорее была низкой). Поэтому этого робота можно использовать для уборки всех видов гладких полов, включая невлагостойкий ламинат, паркет и дощатые полы. В наших условиях вода в резервуарах заканчивалась примерно на 30-й минуте работы, при этом бо́льшую часть времени влажный след шел двумя полосами с сухим промежутком в центре. От одного заряда аккумулятора робот проработал один раз 48 минут, второй — 66 минут. Учитывая это, имеет смысл сначала запускать робота на 30 минут, останавливать, менять салфетки и доливать воду в резервуар, а затем запускать уже до разряда аккумулятора. В конце одного из циклов уборки салфетки приобрели вот такой вид:

Грязи с салфеток смывается много, также салфетки хорошо собирают мелкий мусор, волосы, нитки и прочее. Однако лучше предварительно очистить пол от мусора, например с помощью робота-пылесоса. Вручную отстирать салфетки непросто, но стирка в стиральной машине придает им практически изначальный вид.

Заряжается робот относительно быстро, в наших тестах за 56 минут первый раз и за 61 минуту — второй. График потребления от сети во время зарядки показан ниже:

Во время зарядки потребление достигает порядка 20 Вт, заряженный и подключенный к сети робот потребляет около 3 Вт, адаптер, не подключенный к роботу — примерно 0,2 Вт.

Робота нельзя назвать тихим. В основном звук — это работа электрических приводов, их завывание громкое и весьма раздражает. Уровень шума зависит от скорости и траектории движения. С расстояния порядка 1,2 м наши замеры показали 56-61 дБА. Удары о препятствия очень громкие, впрочем, защитные поролоновые накладки сделают их тише.

Выводы

Объективно и в числах качество уборки оценить довольно сложно, но, учитывая впитывающую способность салфеток, их рабочую поверхность с бахромой и щетинками, то, как салфетки вращаются и прижимаются, а также хорошее увлажнение пола, стоит ожидать, что этот робот справится с влажной уборкой пола лучше, чем роботы-пылесосы с протирочными насадками или даже специализированные роботы-полотеры, которые не так активно воздействуют на убираемую поверхность. К существенным недостаткам робота можно отнести его относительно большую высоту, а также то, что он не снижает скорость перед препятствиями.