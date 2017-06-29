Объектив-телезум

Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2

Объектив Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 Дата анонса февраль 2017 г. Тип телезум Производитель Tamron Информация на сайте производителя Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 Цена T-1721307459 (Canon EF и EF-S)

T-1721307460 (Nikon F)

Содержание

Поскольку на фотографии в начале статьи светится лейбл Canon, несложно догадаться, что в «гостях» у нас побывал объектив Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 именно в варианте «Canon». А фотографию вместе с камерой мы дали, чтобы показать его во всей красе. Он внушительный. Не такой, конечно, как «метровые» телевики, но зато камера с этим объективом смотрится гармонично, а не как придаток к объективу.

Как заявляет производитель: «Новый телеобъектив SP 70-200mm F2.8 G2 (модель A025) является переосмыслением популярной модели A009 и предлагает улучшенные оптические характеристики, усовершенствованную систему оптической стабилизации, более быструю и точную автофокусировку, а также уменьшенную минимальную дистанцию фокусировки».

Действительно, по характеристикам несложно определить, что модель-предшественник (SP 70-200mm F2.8 Di VC USD, модель A009) фокусировалась на минимальном расстоянии 1,3 м и имела минимальную диафрагму f/32 (что не есть хорошо, если «размыливание» картинки не входит в ваши творческие планы). И еще у предшественника при фокусировке вращалась передняя линза, а оптический стабилизатор был не такой эффективный (в новой модели за стабилизацию отвечает отдельный процессор). Если просуммировать изменения, получится, что по поводу «переосмысления модели» производитель нас не обманывает.

Что касается других характеристик нового объектива, в лабораторном тесте мы проверим, насколько он «страдает» геометрическими и хроматическими аберрациями, насколько высокое дает разрешение и действительно ли эффективность стабилизатора составляет 5 ступеней. А в «полевом» тесте — расскажем, быстро ли объектив фокусируется в разных условиях и насколько вообще удобно с ним работать.

Технические характеристики

Байонет выпускается в вариантах: Canon EF и Nikon FX, может использоваться с фотокамерами Full-frame и APS-C Фокусное расстояние 70 — 200 мм для полного кадра

105 — 300 мм для формата APS-C Максимальная диафрагма f/2,8 Минимальная диафрагма f/22 Число лепестков диафрагмы 9 (круглое отверстие диафрагмы) Оптическая схема 23 элемента в 17 группах (включая 1 элемент со сверхнизкой дисперсией и 5 элементов с низким коэффициентом дисперсии) Минимальная дистанция фокусировки 0,95 м Угол обзора 34°21′ — 12°21′ для полного кадра

22°33′ — 7°59′ для формата APS-C Максимальное увеличение 0,164x Автофокусировка внутренняя Привод автофокуса ультразвуковой (USD — Ultrasonic Silent Drive) Стабилизация оптическая (OIS), в режиме Mode 3 — до 5 ступеней EV Защита от пыли и влаги нет данных Резьба для светофильтров ∅77 мм Размеры (диаметр × длина) ∅88 × 193,8 мм модификация Canon

∅88 мм × 191,3 мм модификация Nikon Вес 1500 г модификация Canon

1485 г модификация Nikon Особенности металлический корпус

постоянная светосила во всем диапазоне фокусных расстояний

оптический стабилизатор с эффективностью 5 стопов

минимальная дистанция фокусировки — 0,95 м

Конструкция, дизайн, управление

Объектив встречают «по одежке», а «одежка» у Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 хороша: металлический корпус сделан очень ладно, нигде не «люфтит», управление удобное. Вообще, объектив приятно лежит в руке.

Оптическая схема объектива включает 23 элемента в 17 группах, в том числе 6 элементов обладают низким и сверхнизким коэффициентом дисперсии. Объектив весит немало (полтора килограмма), так что его чехол снабжен удобным ремешком (можно носить на плече). Высота такого чехла — около 33 см. Так объектив выглядит без бленды. Это тот редкий случай, когда никакой маркировки на передней поверхности нет — ни производителя, ни марки, ни параметров. Здесь мы можем рассмотреть байонет (если кто раньше не видел) и крепление «ноги» объектива. Удобный винт позволяет повернуть ее буквально за секунду. Переднее кольцо отвечает за зуммирование. Второе кольцо — за фокусировку. Сразу за вторым кольцом расположена шкала фокусировки. Все элементы управления сосредоточены под левой рукой: переключатель диапазонов фокусировки

переключатель авто/ручная фокусировка

включатель стабилизатора

переключатель режимов стабилизатора



Пояснения требует последний пункт: VC Mode 1 — стандартный режим, предназначен для оптимального баланса между стабильностью изображения в видоискателе и стабильностью изображения на матрице (для зеркалок это не одно и то же)

VC Mode 2 — специальный режим для съемки панорам

VC Mode 3 — наиболее эффективный режим, где приоритетной является стабилизация на матрице, а не стабилизация в видоискателе

После нашей короткой экскурсии образ Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 нарисовался чуть лучше. Чтобы придать ему еще больший объем, сравним нашего героя с ближайшим конкурентом — Canon EF 70-200 mm F2.8 L IS II USM. Характеристики «родного» объектива такие:

Эффективность стабилизатора — до 4 ступеней

Минимальная диафрагма — f/32

Минимальная дистанция фокусировки — 1,2 м

Есть защита от пыли и влаги (брызг)

Размеры — ∅88,8×199 мм

Вес — 1490 г

То есть Tamron постарался сделать объектив не хуже «родного», даже превосходящий его по некоторым параметрам. И при этом на 35% дешевле (по данным Яндекс.Маркет). Разумеется, для точного сравнения надо «прогнать» оба объектива по полной тестовой программе. Но это не сейчас. А сейчас можно сделать вывод, что характеристики Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 находятся на вполне конкурентоспособном уровне.

Разрешение, аберрации (лабораторный тест)

Фокусное расстояние = 70 мм

Начинаем просматривать тестовые кадры, сделанные на «коротком фокусе» — 70 мм. Здесь слово «короткий» точно надо взять в кавычки, поскольку 70 мм — это совсем не короткое фокусное расстояние, и геометрические искажения здесь несложно свести к нулю. Что производитель в принципе и сделал: мы видим едва заметную «бочку» по горизонтали (дисторсия −0,86) и почти незаметную по вертикали (дисторсия −0,37).

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

При этом разрешение и в центре, и на краю кадра очень высокое — находится на уровне 0,85—0,9 линии на пиксель и только на самой узкой диафрагме f/22 чуть опускается ниже 0,8 линии. Другими словами, фотограф может спокойно устанавливать любую диафрагму, не боясь «замылить» кадр, все значения диафрагмы являются рабочими. «Хроматика» в центре кадра почти незаметна, а на краю кадра — умеренная, на уровне 4-5 процентов.

Фокусное расстояние = 100 мм

Увеличиваем фокусное расстояние до 100 мм и видим, что дисторсию здесь выправили почти до нуля, идеально. По горизонтали она составляет всего 0,09, а по вертикали — 0,18. То есть можно вообще не принимать такую дисторсию в расчет и считать кадр идеально прямоугольным.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Разрешение в центре кадра продолжает оставаться очень высоким, только на самой узкой диафрагме оно опускается ниже 0,8 линии на пиксель. Да и на краю кадра разрешение можно назвать высоким и очень высоким, ниже 0,8 линии на пиксель оно опускается на широкой и на узкой диафрагме, а на средних диафрагмах держится выше 0,8 линии на пиксель. «Хроматику» на фокусном расстоянии 100 мм почти не видно — ни в центре кадра, ни на краю.

Фокусное расстояние = 135 мм

Увеличиваем фокусное расстояние еще больше — до 135 мм. И видим все ту же «скучную» картину: почти несуществующую дисторсию (0,7 по вертикали и 0,3 по горизонтали) и очень высокое разрешение и в центре кадра, и на краю. Только на самой узкой диафрагме разрешение опускается чуть ниже 0,8 линии на пиксель.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

И хроматические аберрации ничем не могут нас «порадовать», их практически не видно ни в центре кадра, ни на краю.

Здесь можно добавить, что дисторсия на фокусном расстоянии 100 мм меняет знак, превращается из «бочки» в «подушку». На расстоянии 135 мм она остается «подушкой», но теперь — чуть заметной, тогда как на фокусном расстоянии 100 мм она настолько мала, что ее знак не имеет никакого значения.

Фокусное расстояние = 200 мм

И, наконец, мы увеличиваем фокусное расстояние до предела — до 200 мм. Здесь дисторсия чуть увеличивается, «подушка» становится еще заметнее, но не настолько заметной, чтобы можно было говорить о сильных геометрических искажениях. Дисторсия остается очень умеренной.

Разрешение продолжает оставаться очень высоким и в центре кадра, и на краю — лишь на самой узкой диафрагме падает до 0,8 линии на пиксель. Причем слово «падает» здесь неуместно: 0,8 линии — это очень хороший результат в принципе, особенно на краю кадра.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Здесь, как и на «коротком» фокусе 70 мм, мы видим умеренные хроматические аберрации на краю кадра. Они наблюдаются на всех значениях диафрагмы, но их уровень невелик — порядка 5-6 процентов.

Стабилизатор

Последняя часть нашей лабораторной работы — определение эффективности стабилизатора. Обычно в этом тесте мы устанавливаем фокусное расстояние 50 мм и снимаем «мишень» с расстояния 5 метров. Но для Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2, понятное дело, пришлось сделать исключение: мы тестировали стабилизатор на фокусном расстоянии 70 мм. Наша методика тестирования стабилизатора подробно описана в статье о Nikon D5300.

В принципе, это мало что меняет: мы отталкиваемся от правила «шевеленки не будет, если выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию». То есть на выдержке 1/70 с мы стабильно должны получать четкие кадры. А поскольку стабилизатор обещает нам дополнительные пять ступеней, мы должны получать четкие кадры также на выдержке 1/35 секунды, 1/18 секунды, 1/9 секунды, 1/4 секунды и 1/2 секунды.

По нашим замерам, с вероятностью 0,7 мы получим четкий кадр на выдержке чуть короче 1/3 секунды. То есть эффективность стабилизатора, по нашей методике, находится в области 4,7 стопов. Поскольку погрешность нашего теста лежит в пределах 1/3 EV, мы можем лишь подтвердить, что эффективность стабилизатора Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 очень высока, выше 4,5 стопов — точно.

Итоги лабораторного теста

Теперь мы можем подвести лабораторные плюсы и минусы. Начнем с плюсов:

Конструкция объектива очень добротная. Конечно, металлический корпус и сложная оптическая схема делает объектив довольно тяжелым — порядка 1,5 кг. Но, судя по достижениям конкурентов, это совершенно нормальный вес для изделия такого уровня. А делать дорогой объектив в пластиковом корпусе — это, как минимум, неразумно.

Объектив обладает высокой светосилой, постоянной во всем диапазоне фокусных расстояний.

Объектив во всем диапазоне фокусных расстояний может похвастаться высоким и очень высоким разрешением и в центре, и на краю кадра. Причем разрешение остается высоким даже на самой узкой диафрагме f/22, все значения диафрагмы фотограф может использовать без боязни, что кадр будет «замылен».

Геометрические искажения настолько незначительны, что можно говорить об идеально исправленной дисторсии — для зум-объектива уж точно.

Хроматические аберрации проявляются только на краю кадра на краях диапазона фокусных расстояний. В целом «хроматика» незаметна или слабо выражена.

Стабилизатор объектива обладает высокой эффективностью. По оценкам производителя — порядка 5 стопов, по нашим оценкам — порядка 4,7 стопов. В любом случае это очень высокая эффективность.

Цена объектива примерно на 35 процентов ниже, чем у ближайшего конкурента (Canon EF 70-200 mm F2.8 L IS II USM).

Теперь перейдем к минусам. Это мы написали по привычке, здесь положено привести заметные минусы. Но, если честно, заметных минусов мы не обнаружили, Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 сделан на совесть. Мы постарались «прогнать» его в лаборатории по многим точкам (4 значения фокусного расстояния, 6 значений диафрагмы на каждом фокусном расстоянии), и везде характеристики были либо идеальны, либо близки к идеалу.

То есть по результатам лабораторных тестов придраться просто не к чему. Теперь мы перейдем к реальной съемке и постараемся дополнить картину.

Практическая фотосъемка

Полевые испытания объектива Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 мы проводили в связке с камерой Canon EOS 5D mark II. При этом использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ),

шумоподавление отключено.

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде несжатых RAW-файлов, которые впоследствии подвергались преобразованию в JPEG с минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Светосильные телезумы в диапазоне 70—200 мм, оснащенные стабилизацией, предназначены в основном для репортажной работы. Они совершенно незаменимы при фотографировании в условиях искусственного освещения, особенно в тех ситуациях, когда нельзя или нецелесообразно использовать дополнительный (импульсный) свет. Подобные оптические инструменты имеются в арсенале всех фотосистем, причем в нынешние дни «родные» (Canon, Nikon) по качеству почти не отличаются от «неродных» (Tamron, Sigma).

Но за все приходится расплачиваться — как в прямом, так и в переносном смысле этого слова; и стабилизированные светосильные телезумы еще раз подтверждают эту житейскую мудрость. Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 — достаточно дорогой объектив, но еще важнее то, что он тяжелый и громоздкий. Это мы к тому, что при работе с таким инструментом фотографу потребуются не только традиционно необходимые ловкость и проворство, но и изрядная выносливость, особенно если речь идет о фотосъемке длительных мероприятий. Заметим, впрочем, что «родные» аналоги для Canon и Nikon по весу обладают исчезающе малым преимуществом перед нашим испытуемым (10 и 70 г соответственно), а по длине даже проигрывают ему, но, опять-таки, незначительно (5 и 7 мм соответственно). Наиболее важно то, что система оптической стабилизации Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 дает фотографу выигрыш в 5 ступеней экспозиции, в то время как аналоги Canon и Nikon — только 4 ступени.

В руках наш подопечный ощущается солидным и надежным. Это не стопка полимерных линз в пластмассовом стакане, а высококачественная конструкция из отменных стекол в цельнометаллической оболочке. Практические приемы работы с этим объективом не отличаются от тех, к которым фотограф привыкает при взаимодействии с «родными» аналогами для зеркальных систем.

Мы решили выявить, как работает наш сегодняшний подопечный в тех условиях, когда он должен ощущаться «своим среди своих», поэтому изрядная доля снимков ниже представляет собой фрагменты репортажа с индустриальной выставки «Мир стекла 2017», проходившей 5—8 июня 2017 г. в столичном «Экспоцентре». Однако начать нам, по-видимому, следует с более популярных и демонстративных фотографий животных на пленэре. Это тоже репортаж, но скорее житейский, чем профессиональный.

180 мм; f/2,8; 1/1600 с; ISO 100 200 мм; f/2,8; 1/2500 с; ISO 100

Отметим, что объектив демонстрирует хорошую резкость в центре кадра во всем диапазоне зуммирования, даже на максимально раскрытой диафрагме. К периферии резкость немного понижается, но все же остается на достаточно высоком уровне. Ту же картину можно видеть и на снимках, сделанных в выставочном павильоне.

160 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 400 140 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 100

Отметим, кстати, что на этих двух «картинках с выставки» видны главные достоинства нашего испытуемого: благодаря высокой светосиле и оптической стабилизации изображения длительность выдержки и эквивалентные значения светочувствительности удается удерживать на отличных значениях и не жертвовать качеством картинки ради стремления сделать кадр в не самых лучших условиях.

Однако, как бы ни были высоки резкостные свойства оптики, они чаще всего не могут перекрыть по своей практической значимости так называемого рисунка, или, как принято именовать это свойство в западных источниках, «характера» объектива.

200 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 800 200 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 1250

Рисунок у Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 очень приятный: уверенный, но деликатный, без ненужных акцентов. В условиях более-менее приемлемого освещения полутона в светах и тенях изображения воспроизводятся в весьма широком диапазоне градаций. Структуру картинки дополняют уверенный (но не назойливо избыточный) микроконтраст и хорошая естественная цветопередача без «лести» теплым или холодным оттенкам. В общем, то, что позволяет получить на снимках наш испытуемый, в подавляющем большинстве случаем полностью устраивает, а если говорить до конца откровенно, то даже в некоторой степени превосходит первоначальные ожидания.

200 мм; f/2,8; 1/200 с; ISO 800 200 мм; f/2,8; 1/200 с; ISO 640

Даже в непростых сценах цветопередача остается естественной и удачной для восприятия. При этом обширные одноцветные области воспроизводятся без видимых огрехов. Чаще всего АББ камеры позволяет обойтись без дополнительной корректировки цветности в ходе постобработки.

200 мм; f/2,8; 1/200 с; ISO 200 200 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 400

Полутона в светах сохраняются достаточно хорошо. На снимках выше можно видеть, что складки на белой ткани одежды бережно сохранены и в зонах высокой яркости «не выбиты». Передача на снимках оттенков кожи людей весьма удачна (впрочем, этот показатель нельзя оценивать в отрыве от свойств сенсора цифровой камеры).

Эти и другие достоинства позволяют с успехом использовать Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 для портретных работ, особенно в рамках репортажа, когда невозможно специально выставить освещение и точно выверить экспозицию.

200 мм; f/2,8; 1/200 с; ISO 200 200 мм; f/2,8; 1/800 с; ISO 100

Размытие фона (так называемое «бокэ») при его максимальном удалении от плоскости зоны резкости весьма мягкое и приятное. Оно позволяет с легкостью отделить объекты, находящиеся в фокусе, от задника и усилить кажущуюся объемность картинки.

200 мм; f/2,8; 1/160 с; ISO 400 160 мм; f/2,8; 1/125 с; ISO 800

Фронтальное (переднее) бокэ выглядит несколько хуже, чем фоновое: оно сильнее структурировано и поэтому несколько неспокойное. В наших случаях это вызвано меньшей дистанцией до плоскости фокусировки. Следует сказать, что фронтальное бокэ достаточно редко используется фотографами, и мы не станем придавать значения нашим пристрастиям в этом отношении.

Итого по практической съемке

Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 — очень удачный светосильный телезум в надежном и прочном исполнении. Он обладает примерно такими же весом и размерами, как и «родные» аналоги для зеркальных систем, но более совершенной, чем у них, системой оптической стабилизации, дающей фотографу выигрыш не в четыре, а в пять дополнительных ступеней экспозиции.

Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 обеспечивает высокую резкость в центре кадра начиная с максимального раскрытия и достаточную резкость на периферии снимков. Картинка отличается естественной цветопередачей, удачным рисунком, приятным размытием заднего плана. Объектив хорошо работает в качестве инструмента для съемки портретов, особенно вне студии.

Мы рекомендуем Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 для широкого спектра фотографических задач, но в первую очередь — для репортажа, особенно в условиях нехватки освещения и невозможности или нецелесообразности использования дополнительных источников света.

Остальные снимки мы собрали в галерею без дополнительных комментариев.

Галерея

фото: Михаил Рыбаков

Редакция выражает благодарность компании Tamron

за предоставленную на тестирование фототехнику