Крошечная GaN-зарядка Baseus на 160 Вт с графеновой пластиной, вентилятором на магнитной левитации и экраном поступила в продажу в Китае ⁠ 2

Компания Baseus начала продажи зарядного устройства Hurricane 3 мощностью 160 Вт в Китае.

Аксессуар оборудован тремя портами USB-C, поддерживает протоколы USB Power Delivery AVS и Xiaomi MiPPS, а его цена составляет 399 юаней. Встроенный 1,8-дюймовый TFT-экран отображает уровень заряда, расчётное время зарядки и температуру. Также предусмотрены автоматические отчёты о завершённых сеансах, управление интерфейсом двойным касанием и анимированная заставка.

Устройство позволяет одновременно заряжать три гаджета. Максимальная мощность одного порта USB-C достигает 140 Вт, а суммарная выходная мощность составляет 160 Вт. Разъём C3 поддерживает быструю зарядку Xiaomi мощностью до 120 Вт: по заявлению производителя, Xiaomi 17 Pro можно зарядить до 80% примерно за 30 минут. Для отвода тепла используется центробежный вентилятор с магнитной левитацией, вращающийся со скоростью до 12 500 об/мин. Предусмотрен и спящий режим с отключением вентилятора для снижения шума ночью.

За температурный режим отвечает система адаптивного активного охлаждения с алгоритмами ИИ и графеновой теплопроводящей пластиной площадью 2584 мм². По данным Baseus, при десятиминутной зарядке на полной мощности температура снижается на 18 °C, а итоговый нагрев не превышает 66 °C — примерно на 15 °C меньше, чем у обычных мощных зарядных устройств с пассивным охлаждением.