OLED-экран на 120 Гц, камера с оптической стабилизацией и Dimensity 7025. В Европе выходит обновленный HMD Crest Max ⁠ 1

Обновлённый HMD Crest Max для европейского рынка получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За производительность будет отвечать однокристальная система MediaTek Dimensity 7025. Смартфон оснастят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера будет включать 64-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный модуль и дополнительный датчик на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп. Благодаря виртуальному расширению памяти доступный объём ОЗУ можно будет увеличить до 16 ГБ за счёт использования части накопителя.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Стоимость обновлённой версии и сроки начала продаж в Европе пока не раскрываются.