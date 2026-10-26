Samsung выпустила октябрьское обновление One UI 9 для Galaxy S26
Прошивка уже доступна в Южной Корее, а в ближайшие дни появится в других регионах.
Samsung начала распространять второе октябрьское обновление для смартфонов серии Galaxy S26. Новая прошивка вышла в Южной Корее под номером сборки S942NKSU5BZJB.
Судя по предварительным данным, пакет направлен преимущественно на исправление ошибок, повышение стабильности системы и усиление безопасности. Размер загрузки составляет около 600 МБ, хотя он может отличаться в зависимости от модели и региона.
Полный список исправлений для новой сборки Samsung ещё не опубликован, поэтому конкретные улучшения автономности, производительности или работы отдельных компонентов остаются неподтверждёнными.
Пока обновление распространяется в Южной Корее, после чего компания планирует расширить географию выпуска.