Samsung выпустила октябрьское обновление One UI 9 для Galaxy S26

Прошивка уже доступна в Южной Корее, а в ближайшие дни появится в других регионах.

Samsung начала распространять второе октябрьское обновление для смартфонов серии Galaxy S26. Новая прошивка вышла в Южной Корее под номером сборки S942NKSU5BZJB. 

Судя по предварительным данным, пакет направлен преимущественно на исправление ошибок, повышение стабильности системы и усиление безопасности. Размер загрузки составляет около 600 МБ, хотя он может отличаться в зависимости от модели и региона.

Samsung выпустила октябрьское обновление One UI 9 для Galaxy S26
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Полный список исправлений для новой сборки Samsung ещё не опубликован, поэтому конкретные улучшения автономности, производительности или работы отдельных компонентов остаются неподтверждёнными.

Пока обновление распространяется в Южной Корее, после чего компания планирует расширить географию выпуска. 

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

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