Давно не виделись: экран-водопад и дисплей на задней панели установили в смартфоне Lava Aura Curve

Смартфон с Dimensity 7100, батареей на 6000 мА·ч и Android 16 оценили в 23 999 рупий.

Компания Lava представила смартфон Aura Curve с необычной конструкцией: помимо изогнутого основного дисплея, на задней панели предусмотрен дополнительный экран.

Устройство получило 6,67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Это панель типа экран-водопад, которая была популярной несколько лет назад.

За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 7100, результат которой в AnTuTu, по данным источника, превышает 800 000 баллов. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

На задней панели установлена основная камера Sony IMX752 разрешением 50 Мп, а для селфи предусмотрен фронтальный модуль на 13 Мп. Дополнительный дисплей позволяет просматривать время, уровень заряда аккумулятора, уведомления и другую информацию.

Давно не виделись: экран-водопад и дисплей на задней панели установили в смартфоне Lava Aura Curve
Источник изображения: ithome // Lava

Ёмкость батареи составляет 6000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт. Также смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев под экраном, стереодинамиками и защитой от пыли и брызг IP64.

Lava Aura Curve работает под управлением Android 16 без фирменной оболочки. Производитель обещает два года обновлений операционной системы и три года выпуска исправлений безопасности. 

Мобильные телефоныИсточники:ithome

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