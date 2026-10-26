Непотопляемый: максимальную водонепроницаемость IP69K и аккумулятор на 9000 мА·ч получит смартфон OnePlus Ace 7

Смартфоны серии OnePlus Ace 7 получат защиту от пыли и воды в соответствии с описанием степеней IP66, IP68, IP69 и IP69K. Компания подтвердила эту особенность в новом тизере перед презентацией, назначенной на 29 октября.

Среди других особенностей линейки — металлическая рамка, матовое стекло на задней панели и скрытый воздухозаборник Storm Island. Также предусмотрена настраиваемая подсветка Interstellar Light Effect, которая создаст дополнительную игровую атмосферу и сможет сигнализировать о звонках и уведомлениях.

OnePlus Ace 7 Pro оснастят двухконтурной системой воздушного охлаждения Glacier. По заявлению производителя, она призвана поддерживать стабильную частоту кадров и сдерживать нагрев во время игр. Обе модели серии получат аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. Заявленная автономность достигает 7 часов игр при 185 кадрах в секунду или 24 часов воспроизведения видео.

В смартфонах также появится специальный чип управления энергопотреблением аккумулятора, который должен увеличить время работы без подзарядки. Ещё одной игровой функцией станет обходная подача питания: при подключении зарядного устройства энергия будет поступать непосредственно на систему, снижая нагрузку на батарею во время игры.