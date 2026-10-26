Началось массовое производство твердожидкостных батарей Dragon Scale Armor на 100 кВт·ч

Компания SVOLT Energy объявила о выпуске первой партии гибридных твердожидкостных аккумуляторных батарей Dragon Scale Armor ёмкостью 100 кВт·ч.

Производство организовано в китайском городе Чанчжоу. Компания рассматривает эту технологию не просто как промежуточный этап на пути к полностью твердотельным аккумуляторам, а как перспективное решение для электромобилей, в особенности оснащённых литий-ионными батареями.

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В гибридных аккумуляторах для переноса ионов между положительным и отрицательным электродами используются одновременно жидкий и твёрдый электролиты. В полностью твердотельных батареях эту функцию выполняет исключительно твёрдый электролит.

Такой подход SVOLT считает более реалистичным для развития отрасли в ближайшей перспективе, поскольку массовое производство полностью твердотельных аккумуляторов пока требует дальнейшей технологической доработки.

Ещё в мае компания заявляла, что гибридные твердожидкостные батареи станут основной технологией до выхода полностью твердотельных решений на этап крупносерийного производства. SVOLT также прогнозировала начало стремительного распространения таких аккумуляторов в 2026 году.