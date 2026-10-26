Девятки за миллион: какие красивые номера выбирают россияне

По данным «МегаФона», с начала 2026 года наиболее востребованными цифрами в красивых телефонных номерах стали 9, 7 и 0. На «бронзовые» комбинации приходится 79% продаж, еще 18% составляют «серебряные» номера.

Половина покупателей красивых номеров — россияне в возрасте от 31 до 45 лет. На группу 46–65 лет приходится 19% покупок, на клиентов 21–30 лет — 18%. Мужчины приобретают такие номера значительно чаще женщин: 70% против 30%.

В категории VIP лидерство удерживают сочетания с девятками, шестерками и тройками. Почти половина продаж таких номеров (49%) приходится на Москву и Санкт-Петербург. При этом стоимость отдельных комбинаций может превышать 1 млн рублей.

По данным оператора, 34% пользователей при поиске номера сразу вводят предпочитаемое сочетание цифр или целенаправленно ищут легко запоминающуюся комбинацию.

Наибольший интерес к красивым номерам также проявляют жители Дагестана, Краснодарского края и Чечни. В число регионов с высоким спросом входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.