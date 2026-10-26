Honor выпустила MagicOS 11 для 20 новых устройств, включая Robot Phone

Honor расширила программу тестирования MagicOS 11, добавив в третью волну 20 устройств. Среди них — складной Magic V3, серия Magic 6, смартфоны Honor 500 и 400, а также Robot Phone. Компания уже завершила два предыдущих этапа и теперь готовит обновление для новых участников программы.

В список вошли Honor Magic 6 Pro, Magic 6 Ultimate Edition, Magic 6 RSR Porsche Design, Honor 500 Pro и Honor 500, Honor 400 Pro и Honor 400, Honor WIN Turbo и Power 2. Обновление также тестируют на планшетах MagicPad 3 с экранами 12,5 дюйма и другого размера, MagicPad 2, Tablet GT, GT Pro и GT 2 Pro, Tablet V9 и Tablet 10 Pro. Отдельно заявлена юбилейная версия Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Edition.

Для каждой серии устройств предусмотрено по 2000 мест: 500 — для сборки с ведением журнала ошибок и 1500 — для версии без журналирования. Участники, уже подавшие заявку, получат обновление по воздуху. Остальным нужно открыть приложение My Honor, найти баннер бета-тестирования и заполнить заявку.