Gigabay достроят в этом году

Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, и Starfactory показали вблизи ⁠ 7

@BoosterTribe опубликовал видео проезда мимо производственных комплексов компании в Starbase (Техас). На кадрах видны масштабные здания Gigabay и Starfactory.

Gigabay — это новая интеграционно-сборочная площадка высотой около 116 метров с внутренним объёмом порядка 1,3 млн кубических метров. Объект рассчитан на 24 рабочие ячейки и краны грузоподъёмностью до 400 тонн.

По заявлениям Илона Маска и данным компании, Gigabay проектируется под сборку и обслуживание до 1000 кораблей Starship в год. Строительство объекта должно завершиться к концу 2026 года.

Starfactory отвечает за изготовление ключевых элементов — колец из нержавеющей стали, теплозащитных плиток, куполов и других узлов.