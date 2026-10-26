Новые смартфоны OnePlus получат АКБ 9000 мА·ч, камеры на 200 Мп, а Pro-версия — ещё и перископ ⁠ 1

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о камерах смартфонов серии Ace 7.

Обе модели линейки получат основную камеру разрешением 200 Мп, а старшая версия Pro дополнительно будет оснащена перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим увеличением. По словам президента OnePlus China Ли Цзе, производитель также внедрит флагманские алгоритмы обработки изображений, стремясь объединить высокую производительность с качественной мобильной фотографией.

Ранее компания сообщила, что устройства оснастят аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. По заявлениям производителя, такой набор позволит играть до 7 часов подряд при частоте 185 кадров в секунду или смотреть видео до 24 часов без подзарядки.

Ранее сообщалось, что обе новинки получат экран Oriental Screen четвёртого поколения, разработанный совместно с BOE. Такая же панель предусмотрена для флагманского OnePlus 16.

Официальная презентация серии OnePlus Ace 7 состоится 29 октября.