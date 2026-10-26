Для ноутбуков и смартфонов, а также автомобильного холодильника

Автомобильный инвертор на 500 Вт с двумя розетками, питанием от аккумулятора и прикуривателя. Представлена новинка Ugreen

Компания Ugreen выпустила в Китае автомобильный инвертор мощностью до 500 Вт. Новинка поступила в продажу на JD.com по цене 599 юаней.

Устройство оснащено двумя розетками переменного тока, портом USB-C мощностью 30 Вт с поддержкой PD и USB-A на 22,5 Вт с протоколом SCP. При одновременном использовании обоих USB-портов их суммарная выходная мощность ограничена 24 Вт.

Источник изображения: ithome // Ugreen

Инвертор можно подключить непосредственно к автомобильному аккумулятору с помощью зажимов типа «крокодил» либо через прикуриватель. В первом случае максимальная общая мощность достигает 500 Вт, что позволяет питать небольшие рисоварки, проекторы и другие устройства. При подключении через прикуриватель ограничение составляет 150 Вт — этого достаточно для зарядки ноутбуков и смартфонов, а также работы автомобильного холодильника.

Габариты новинки составляют 207,5 × 89 × 54,5 мм. Корпус изготовлен из огнестойкого поликарбоната с металлизированной отделкой. На передней панели установлен цифровой дисплей, показывающий входное и выходное напряжение, а также текущую мощность. Розетки переменного тока оборудованы защитными шторками, для открытия которых требуется усилие около 45 Н. Такая конструкция призвана снизить риск случайного контакта с электрическими разъёмами.