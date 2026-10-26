Huawei выдаёт хит за хитом: продано уже более 10 млн смартфонов Huawei Enjoy 90

Huawei объявила, что совокупные поставки смартфонов серии Enjoy 90 превысили 10 млн устройств за семь месяцев с момента выхода на рынок. Компания не уточнила распределение продаж между отдельными моделями, однако общий результат показывает масштаб спроса на линейку. Подробности о географии поставок и наиболее востребованных версиях также не раскрываются.

Следующим этапом станет запуск серии Huawei Enjoy 100. Её представят 28 октября на конференции, посвящённой новинкам экосистемы компании в преддверии распродаж Double Eleven. Предварительные заказы уже открыты. По опубликованным тизерам, новые смартфоны получат однокристальную систему семейства Kirin 8, аккумулятор повышенной ёмкости Huawei Mega Battery и функции защиты от телефонного мошенничества на базе HarmonyOS.

Huawei пока не раскрыла полный перечень характеристик Enjoy 100, включая параметры экранов, камер, объём памяти и стоимость.