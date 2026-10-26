Huawei выдаёт хит за хитом: продано уже более 10 млн смартфонов Huawei Enjoy 90
Уже 28 октября представят новое поколение Enjoy 100
Huawei объявила, что совокупные поставки смартфонов серии Enjoy 90 превысили 10 млн устройств за семь месяцев с момента выхода на рынок. Компания не уточнила распределение продаж между отдельными моделями, однако общий результат показывает масштаб спроса на линейку. Подробности о географии поставок и наиболее востребованных версиях также не раскрываются.
Следующим этапом станет запуск серии Huawei Enjoy 100. Её представят 28 октября на конференции, посвящённой новинкам экосистемы компании в преддверии распродаж Double Eleven. Предварительные заказы уже открыты. По опубликованным тизерам, новые смартфоны получат однокристальную систему семейства Kirin 8, аккумулятор повышенной ёмкости Huawei Mega Battery и функции защиты от телефонного мошенничества на базе HarmonyOS.
Huawei пока не раскрыла полный перечень характеристик Enjoy 100, включая параметры экранов, камер, объём памяти и стоимость.