Крошечная GaN-зарядка с тремя портами и контролем температуры. Представлена Huntkey S67 mini

Зарядное устройство Huntkey S67 mini поступило в продажу в Китае. Аксессуар оснащён двумя портами USB-C мощностью до 67 Вт и одним USB-A с поддержкой зарядки до 33 Вт. Заявлена совместимость с протоколами USB Power Delivery 3.2 AVS, PD, QC, PPS и фирменной технологией Xiaomi MiPPS мощностью 67 Вт. Стоимость новинки составляет 109 юаней.

Корпус устройства выполнен в матовом титаново-серебристом цвете с чёрной панелью разъёмов. Его размеры составляют 52 × 30,5 × 51,2 мм. Для удобства транспортировки предусмотрены складные сетевые контакты, которые поворачиваются на 90 градусов. Компактные габариты позволяют разместить зарядное устройство в сумке или рюкзаке, сохранив возможность одновременно подключать несколько гаджетов.

Источник изображения: ithome // Huntkey

В основе Huntkey S67 mini лежит система с силовым транзистором на основе нитрида галлия. Конструкция позволяет выполнять переключение при минимальном напряжении, сокращая потери энергии и повышая эффективность преобразования. По заявлению производителя, решение также помогает контролировать нагрев при высокой нагрузке и добиться высокой удельной мощности при небольших размерах корпуса.