Представлен массажный пистолет Xiaomi с 16 головками

Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C развивает усилие до 25 кг и работает до 12 дней без подзарядки.

Xiaomi представила массажный пистолет Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C, который уже доступен для предварительного заказа в Китае. Рекомендованная цена устройства составляет 299 юаней, но с учётом скидки его можно приобрести за 209 юаней. Главная особенность модели — конструкция с 16 сферическими массажными головками из мягкого эластичного материала EVA.

Суммарная теоретическая площадь воздействия насадок достигает 14 070 мм². Устройство предназначено для массажа мышц поясницы, бёдер и ног. Его можно использовать лёжа или прислонив к стене, а также дома, в офисе и после тренировок. Массажный механизм создаёт импульс усилием до 25 кг. Предусмотрены три уровня интенсивности в режимах фиксированной и переменной частоты.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Пистолет оснащён литиевым аккумулятором ёмкостью 1900 мА•ч, которого, по данным производителя, хватит на 12 дней при ежедневном использовании в течение 10 минут. Для зарядки предусмотрен разъём USB-C. Устройство также поддерживает интеллектуальное запоминание уровня энергопотребления, однако подробности работы этой функции компания не уточнила.