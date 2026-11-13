Ростех создал электродвигатели для дронов втрое легче прежних

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Ростеха разработал восемь моделей компактных электродвигателей для беспилотников, роботов и другой гражданской техники. Как рассказали в госкорпорации, при мощности около 2 кВт масса новых устройств составляет 140 г — в три раза меньше, чем у предыдущих моделей.

Двигатели построены на бесколлекторной технологии: вращение обеспечивается электронным управлением, без щеток и коллектора. Это позволяет сократить механический износ, снизить потери энергии и увеличить срок службы устройств.

Уменьшение массы силовых установок может повысить продолжительность полета беспилотников или позволить им перевозить больше груза. Для мобильных роботов компактность двигателей также важна, поскольку влияет на массу и возможности всей конструкции.

Одной из новых разработок стал двигатель ДМР 2854 мощностью 2500 Вт, работающий при напряжении 30 В. Он предназначен для механизмов с высокой нагрузкой и точным управлением движением. В частности, его можно применять в промышленных роботах, автоматизированных системах и приводах заслонок. Такие механизмы рассчитаны на работу с нагрузкой до 600 кг.

Всего линейка КРЭТ насчитывает 22 электродвигателя. В Ростехе подчеркнули, что все они разработаны и произведены с использованием отечественных комплектующих.