OpenAI заработала рекордные $10 млрд за квартал, но продолжает терять по $11 млрд

Выручка компании выросла почти на 50% за 3 месяца, однако операционные убытки увеличились. Anthropic за тот же квартал получила почти $17 млрд выручки и показала положительную операционную маржу

В III квартале 2026 года выручка OpenAI достигла $10 млрд — впервые в истории компании. По данным The Information и Bloomberg, показатель вырос почти на 50% относительно предыдущего квартала и почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили спрос на новые модели, корпоративные продукты, снижение цен и расширение направления ИИ-агентов. При этом операционные убытки увеличились с $10,1 млрд во II квартале до $10,9 млрд в III квартале.

По данным The Wall Street Journal, скорректированная операционная маржа OpenAI улучшилась со -150% до -109%. Это означает, что на каждый доллар выручки компания по-прежнему несёт значительно больше доллара операционных расходов. Несмотря на улучшение показателя, расходы продолжают расти быстрее, чем компания может компенсировать их доходами. В сентябре OpenAI сообщила инвесторам, что её годовая выручка в пересчёте на текущие темпы составляет около $50 млрд.

OpenAI заработала рекордные $10 млрд за квартал, но продолжает терять по $11 млрд
Источник изображения: сгенерировано Muse

На фоне конкурента финансовые результаты OpenAI выглядят особенно контрастно. Anthropic сообщила о выручке $16,96 млрд за тот же квартал, операционном убытке всего $567 млн и скорректированной операционной марже 15%. Впрочем, темпы роста Anthropic замедлились: квартальная выручка увеличилась примерно на 47%, тогда как кварталом ранее прирост составлял 144%. При сравнении есть важная оговорка: компании по-разному учитывают продажи через облачных партнёров. Anthropic включает их в свою выручку, а OpenAI учитывает только собственную долю некоторых таких продаж.

OpenAI пытается сократить отставание в корпоративном сегменте, где Anthropic укрепилась благодаря инструментам для программирования. По словам президента OpenAI Грега Брокмана, компания уже получает большую часть выручки от корпоративных клиентов. Дополнительным источником дохода стала реклама в ChatGPT, появившаяся в феврале 2026 года, хотя ранее Сэм Альтман называл такую модель нежелательным крайним вариантом. В августе компания сообщала, что рекламное направление движется к годовому доходу в $1 млрд.

Обе компании готовятся к торгам на бирже: IPO Anthropic, по сообщениям СМИ, переподписано инвесторами, а размещение акций ожидается 18 ноября. OpenAI тем временем завершает раунд финансирования при оценке компании в $1,25 трлн, отложив собственное IPO до 2027 года.

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