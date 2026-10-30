Аналог Starlink: Шанхай намерен вывести на орбиту 3000 интернет-спутников

До 2030 года

Шанхай представил план развития индустрии спутникового интернета на 2027–2030 годы. Один из главных ориентиров — размещение на орбите 3000 интернет-спутников к концу десятилетия.

Одновременно власти рассчитывают увеличить объем местной отрасли до 80 млрд юаней, или примерно $12 млрд. Программа предусматривает развитие технологий, укрепление инфраструктуры, формирование промышленных кластеров и расширение практического применения спутниковой связи.

Аналог Starlink: Шанхай намерен вывести на орбиту 3000 интернет-спутников
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одним из ключевых проектов мегаполиса стала низкоорбитальная группировка «Цяньфань». На данный момент она насчитывает 256 спутников, а к концу 2026 года оператор намерен увеличить их количество до 324. Новая стратегия должна ускорить развитие всей производственной цепочки — от создания космических аппаратов и наземного оборудования до предоставления услуг связи.

Власти рассматривают спутниковый интернет как основу интегрированных наземных и космических информационных сетей. Развитию направления должны помочь уже сформированные в Шанхае промышленные компетенции, включая аэрокосмическую отрасль, судостроение, производство полупроводников и цифровые технологии. Реализация плана также соответствует задаче превращения мегаполиса в один из мировых центров научно-технических инноваций.

Наука и космосStarlinkИсточники:ТАСС

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