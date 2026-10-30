Китай готовит первый полёт многоразового космического аппарата Lihong 2

Китайская компания CAS Space намерена провести первый испытательный полёт многоразового космического аппарата Lihong 2 в первом квартале 2027 года. Главная задача миссии — проверить возможность возвращения с высоты около 100 км и безопасной посадки на Землю. Об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения CAS Space Frontier Labs Ван Инчэн в интервью China Daily.

Разработка аппарата ведётся силами CAS Space при поддержке Китайской академии наук. Lihong 2 имеет длину около 18 м, диаметр 3,35 м и стартовую массу примерно 60 тонн. Конструкция включает ракету-носитель и модуль полезной нагрузки. По словам представителя компании, проектирование завершено, а наземные испытания прототипа проходят успешно.

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Во время полётов аппарат планируют использовать для доставки и тестирования различных грузов в космосе. Среди них — экспериментальные препараты для космической медицины и роботы. Первый запуск должен подтвердить работоспособность системы возвращения и посадки, после чего разработчики смогут оценить перспективы дальнейшего применения Lihong 2 для коммерческих и научных экспериментов.