Nvidia предлагает превращать старые атомные станции в дата-центры для ИИ

Nvidia и немецкая энергетическая компания PreussenElektra изучат возможность превращения выведенных из эксплуатации атомных электростанций в центры обработки данных для искусственного интеллекта. Предварительное соглашение компании заключили 21 октября.

Проект не предполагает повторного запуска реакторов или использования атомной энергии для питания будущих дата-центров. Вместо этого партнёры хотят оценить, можно ли задействовать уже существующую инфраструктуру закрытых АЭС, включая системы электроснабжения, водоснабжения и другие инженерные объекты.

Такой подход может упростить создание крупных вычислительных площадок, необходимых для обучения и работы ИИ-моделей. Строительство дата-центров требует не только серверов и ускорителей, но и развитой инфраструктуры, поэтому бывшие промышленные площадки могут оказаться привлекательным вариантом.