К 2030 году в России хотят создать квантовый компьютер на 300 кубитов и сеть квантовых вычислителей ⁠ 17

В России к 2030 году планируют создать универсальный квантовый компьютер на 300 кубитов и квантовые симуляторы, способные решать 140 задач. Такие ориентиры предусмотрены проектом долгосрочного плана развития квантовых технологий в стране. Об этом сообщил директор Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский на заседании бюро Научного совета РАН «Квантовые технологии».

План охватывает три основных направления: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую сенсорику.

На заседании также представили проект «Квантовый абрис». Он предполагает создание территориально распределённой сети квантовых вычислителей, синхронизированных с помощью сверхточных источников времени и частоты. Для связи между ними планируется использовать защищённые от помех оптоволоконные линии, что должно обеспечить высокую скорость параллельных вычислений.

Для определения приоритетных направлений применения квантовых технологий «Росатом» сформировал базу почти из 500 мировых практических примеров. Среди наиболее перспективных отраслей выделили химию и материаловедение, биологию и медицину, транспорт и логистику, финансы и инженерные науки.

В области квантовой сенсорики поставлена задача охватить не менее 80% наиболее значимых сценариев применения и довести технологии до уровня промышленного производства.