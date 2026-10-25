Также в России заметно вырос спрос на подержанные Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии

Спрос на подержанные Toyota Land Cruiser в России вырос на 34,5% за год, а самые популярные модели ценой до 3 млн рублей — Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan

На российском рынке подержанных автомобилей стоимостью до 3 млн рублей наибольшим интересом пользуются Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. При этом сильнее всего за январь — сентябрь 2026 года вырос спрос на Toyota Land Cruiser, сообщили «Автоновостям дня» в «Авито Авто».

По данным площадки, интерес к Toyota Land Cruiser за год увеличился на 34,5%. На втором месте оказался Toyota Land Cruiser Prado с ростом на 24,1%, а на третьем — Toyota Camry (+24%). В пятёрку лидеров по динамике также вошли Mercedes-Benz E-класса (+23,6%) и BMW 5-й серии (+21,4%).

В десятку моделей с наиболее заметным ростом интереса попали Toyota RAV4 (+16,4%), Mazda CX-5 (+14,1%), Kia K5 (+13%), Volkswagen Tiguan (+12,1%) и Kia Sportage (+10,6%).

По общему интересу пользователей лидируют Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan: на них пришлось 31,5% и 25,8% соответственно. Далее следуют Toyota Land Cruiser Prado (21,3%), Toyota Land Cruiser (18,9%), Toyota RAV4 (17,2%), Kia Sportage (16,5%), BMW 5-й серии (15,3%), Kia K5 (8%), Mercedes-Benz E-класса (6,8%) и Toyota Camry (6,5%).

Ранее «Авито Авто» сообщала, что среди подержанных автомобилей стоимостью до 2 млн рублей самым популярным по итогам января — сентября 2026 года стал Haval Jolion. Среди моделей, интерес к которым в этом сегменте заметно вырос — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, Toyota RAV4 и Kia Sportage.