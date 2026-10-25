Boeing теряет до $6,5 млн в день — производство Boeing 777F стоит почти два месяца ⁠ 1

Производство грузовых Boeing 777F на заводе в Эверетте фактически остановилось почти на два месяца из-за конфликта с американской компанией Vaero — единственным поставщиком критически важного компонента крыла. Несмотря на урегулирование спора в конце сентября, к 23 октября выпуск самолётов так и не возобновился.

Boeing 777F перестали собирать из-за того, что Vaero приостановила поставки комплекта элементов задней кромки крыла. В августе Boeing обратился в суд, заявив, что Vaero прекратила отгружать необходимые детали. Согласно судебным документам, простой обходится авиапроизводителю в сумму до $6,5 млн в день.

Из-за нехватки компонентов Boeing пришлось убрать с производственной линии два частично собранных грузовых 777F. Один из самолётов, по данным Reuters и IBA, предназначался для FedEx.

Теперь Boeing пытается наладить выпуск проблемного компонента на собственных мощностях, чтобы снизить зависимость от единственного поставщика. При этом выпуск Boeing 777X не пострадал: эти самолёты используют другое, композитное крыло.