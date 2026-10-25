33 двигателя Raptor выдали 15 секунд огня: SpaceX успешно испытала ускоритель Super Heavy B22

Для следующего запуска Starship, который должен состояться в ноябре

SpaceX успешно провела огневые испытания ускорителя Super Heavy B22, предназначенного для 15-го испытательного полета ракетной системы Starship. Во время теста компания одновременно запустила все 33 двигателя ускорителя.

Испытание продолжалось около 15 секунд. Ближе к его завершению инженеры изменили тягу двигателей, имитируя режим работы при торможении перед посадкой.

В следующем полете SpaceX вновь планирует вернуть Super Heavy на стартовую площадку и поймать его с помощью механических захватов башни обслуживания.

Запуск Flight 15 предварительно ожидается в следующем месяце, однако точная дата пока не объявлена. Кроме того, SpaceX еще предстоит получить новую лицензию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).