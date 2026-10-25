Акции Volvo упали до исторического минимума: миллионные убытки и проблемы с производством Volvo EX60

Акции Volvo Cars 23 октября рухнули почти на 30% и достигли исторического минимума после публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года. Операционные показатели оказались хуже ожиданий аналитиков: вместо прогнозируемого убытка в 724 млн шведских крон компания отчиталась об убытке в 3,7 млрд крон (около $373 млн). Годом ранее за тот же период Volvo получила операционную прибыль в размере 5,8 млрд крон.

Volvo EX60 Источник изображения: Volvo

Выручка Volvo Cars за июль—сентябрь сократилась на 22,6% в годовом выражении, до 66,9 млрд крон. В Китае она упала почти вдвое, а валовая маржа снизилась с 20,4 до 14,7%. Среди причин ухудшения результатов компания называет нестабильный спрос на электромобили, тарифные ограничения и усиление конкуренции на китайском рынке.

Глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон назвал третий квартал крайне разочаровывающим и признал, что год оказался намного сложнее первоначальных прогнозов. Он также не исключил дальнейшего сокращения штата.

Большие трудности возникли у Volvo Cars при производстве электрического кроссовера EX60, на который компания рассчитывает в рамках восстановления бизнеса. Из запланированных на 2026 год 40 тыс. автомобилей удалось выпустить около 5 тыс. Причиной стали проблемы со сборкой аккумуляторов.

Volvo также намерена адаптировать модельный ряд к региональным рынкам. Из 13 моделей, запланированных к выпуску до конца десятилетия, шесть разработают специально для Китая. Самуэльссон признал, что компании, возможно, следовало раньше учитывать местные особенности китайского рынка и активнее локализовать производство в США в ответ на тарифную политику Трампа.