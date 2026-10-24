Представлен салон пилотируемого Starship

Новые изображения раскрывают Cabin 1 и стыковочный адаптер для лунных миссий

SpaceX продемонстрировала свежие изображения Cabin 1 — кабины корабля Starship, которую создают на предприятии Starfactory в Техасе для будущих пилотируемых миссий NASA.

Представлен салон пилотируемого Starship
Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX

На снимках виден светлый минималистичный интерьер с компактной компоновкой и встроенными панелями освещения. Также показана внешняя часть конструкции с люком. 

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Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX

Помимо фотографий кабины, опубликованы рендеры стыковочного адаптера, который должен обеспечить соединение Starship с модулем, предусмотренным для миссии Artemis III. Подобные элементы необходимы для интеграции корабля с другими компонентами лунной инфраструктуры.

Фото 1
Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX
Фото 1
Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX

Разработка ведётся в рамках программы Human Landing System, по которой SpaceX создаёт посадочную систему для высадки людей на Луну. 

NASA также представило обновлённую концепцию эксплуатации лунного Starship для миссии Artemis IV. Документ описывает предполагаемую последовательность использования посадочного корабля в рамках будущей экспедиции. 

Фото 1
Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX
Наука и космосИсточники:SawyerMerritt

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