SpaceX запустила многолетнюю ракету в космос 36-й раз и успешно вернула её на Землю

SpaceX 23 октября запустила очередную партию спутников Starlink с космодрома на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-4E в 15:48 по местному времени, доставляя на орбиту 27 аппаратов группы 15-15. Примерно через две с половиной минуты после старта первая ступень отделилась, позволив второй продолжить полёт к низкой околоземной орбите. Головной обтекатель сбросили незадолго до третьей минуты миссии.

Первая ступень B1063 после отделения развернулась для возвращения на Землю. Примерно через восемь минут после старта двигатели включились для посадочного манёвра, и спустя около 20 секунд ускоритель приземлился на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You. Для B1063 это стали 36-й запуск и 36-я посадка. В истории ступени есть и запуск миссии NASA DART в ноябре 2021 года, предназначенной для проверки технологии изменения траектории астероида.

После посадки ускорителя вторая ступень Falcon 9 завершила первый запуск двигателя и перешла к длительному участку полёта. Новая партия пополнит орбитальную группировку SpaceX, обеспечивающую широкополосный доступ в интернет.