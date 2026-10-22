В России планируют заблокировать ещё 26 тысяч SIM-карт

Количество SIM-карт, оформленных на абонентов сверх установленных законом лимитов, к середине октября 2026 года сократилось в 76 раз по сравнению с концом прошлого года. По подсчётам «Ведомостей», с начала 2026 года число таких мобильных номеров уменьшилось на 1,95 млн.

При этом в России планируется заблокировать около 26 тыс. номеров, оформленных примерно на тысячу абонентов. В Минцифры сообщили изданию, что работа с оставшимися номерами, превышающими установленные лимиты, продолжается.

Мобильные операторы уже направили абонентам уведомления. Договоры на обслуживание лишних номеров будут расторгнуты в порядке, предусмотренном законом.

Ограничение на количество SIM-карт, оформленных на одного человека, действует в России с 1 ноября 2025 года. Граждане РФ могут иметь не более 20 номеров суммарно у всех операторов связи, а иностранные граждане — не более 10.