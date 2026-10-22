Россия прорабатывает варианты пилотируемого облёта Луны

Специалисты РКК «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса», рассматривают несколько проектов пилотируемого облёта Луны с применением уже имеющихся технических средств.

Об этом сообщил генеральный конструктор компании Владимир Соловьёв в интервью ТАСС. По его словам, прорабатываются варианты использования пилотируемых кораблей и разгонных блоков, способных обеспечить выполнение такой миссии.

Соловьёв подчеркнул, что пилотируемая лунная программа обойдётся на порядки дороже автоматических исследований Луны. При этом у специалистов есть понимание возможных решений и готовность продолжать работу в этом направлении. Конкретные сроки реализации проектов и их стоимость он не назвал.

Генеральный конструктор также выразил уверенность, что в будущем люди полетят не только на Луну, но и на Марс, несмотря на технические сложности и высокие затраты. По его оценке, подготовка подобных экспедиций потребует значительного времени.

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что человечество с высокой вероятностью начнёт осваивать Луну, а затем и Марс. По его мнению, нынешнее поколение может застать первые миссии с созданием определённой инфраструктуры на Луне.