С сентября 2027 года LTE должно охватить 85% федеральных автодорог.

В России связью LTE охватят не менее 90% населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек ⁠ 1

С 2027 года российские операторы связи должны будут обеспечивать покрытие не менее 90% территории населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек, о чем пишет Коммерсантъ.

Сейчас для выполнения требований достаточно самого факта оказания услуг связи, однако новые правила предполагают контроль за фактической доступностью сети на территории поселений. С сентября 2027 года в таких населённых пунктах также должны предоставляться услуги связи, включая LTE.

Источник изображения: Коммерсантъ // Егор Снетков

Покрытие не менее 90% территории поселений сетью LTE обеспечено у «Вымпелкома» в 96% случаев, у «МегаФона» — в 94,2%, у МТС — в 93,1%, а у Т2 — в 98,1%. Эти показатели отражают долю населённых пунктов, где операторы выполняют соответствующее требование по охвату территории.

Кроме того, с сентября 2027 года покрытие федеральных автомобильных дорог сетями LTE планируется увеличить на 5 процентных пунктов — с 80 до 85%.

Одновременно число федеральных трасс, на которых будет доступна связь этого стандарта, должно вырасти с четырёх до 12.