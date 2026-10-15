Qualcomm выиграла суд против Arm, но получит всего два доллара

Суд признал, что Arm нарушила лицензионное соглашение, но оценил ущерб в символическую сумму — по доллару за каждое из двух требований

Суд присяжных в Делавэре признал компанию Arm виновной в нарушении лицензионного соглашения с Qualcomm и намеренном вмешательстве в её бизнес, но присудил пострадавшей стороне суммарную компенсацию в $2. По доллару за каждое из двух удовлетворённых требований — сумма фигурирует без опечаток и недописанных нулей.

Согласно материалам дела, Arm удерживала программные исправления и инструменты для своих разработок, а также намеренно вмешалась в готовившуюся сделку Qualcomm с Meta*. Qualcomm утверждала, что в 2024 году Arm слила Bloomberg News информацию о якобы имевшем место нарушении лицензионного соглашения, когда компания находилась на финальной стадии переговоров с Meta*, что привело к задержке контракта. Из шести претензий Qualcomm жюри удовлетворило две, по четырём победа осталась за Arm.

Источник изображения: сгенерировано Muse

«Мы удовлетворены тем, что жюри признало нарушение Arm нашего долгосрочного архитектурного лицензионного соглашения и намеренные действия по срыву бизнеса Qualcomm», — заявили в Qualcomm. В Arm парировали: «Несмотря на попытку Qualcomm лишить Arm миллиардов долларов по лицензионным соглашениям, вердикт подтверждает добросовестность наших действий, а присуждённые два доллара — обоснованность нашей позиции».

Разбирательство между компаниями тянется с 2022 года, когда Arm подала в суд на Qualcomm после покупки последней чип-стартапа Nuvia, также лицензировавшего технологии Arm. В прошлом году Qualcomm добилась отклонения оставшихся претензий Arm и объявила о «полной победе». Однако финальная точка не поставлена: федеральный судья Мэриэллен Норейка должна разрешить ещё несколько споров между сторонами. Если она в итоге поддержит Qualcomm, то компания сможет прекратить выплату роялти Arm на 5 лет — сумму, которую Arm оценивает в миллиарды долларов.