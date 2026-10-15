Сооснователь Neuralink вернул зрение первому пациенту с неизлечимой болезнью

Чип Prima размером 2×2 мм позволил увидеть букву, а затем прочитать слово — чёрно-белое зрение пока что напоминает «взгляд через соломинку»

Компания Science Corporation, возглавляемая сооснователем Neuralink Максом Ходаком, имплантировала чип Prima первому пациенту с болезнью Штаргардта — наследственным заболеванием, разрушающим центральное зрение и считающимся неизлечимым.

Операция прошла ещё в мае в Сиднейской глазной больнице в рамках продолжающегося клинического испытания. На первой реабилитационной сессии пациент увидел букву, на второй — прочитал слово.

Источник изображения: Science Corporation

Имплантат размером 2 на 2 миллиметра размещается в задней части глаза, где погибли фоторецепторы, и работает как искусственные светочувствительные клетки. Система включает очки с камерой, транслирующие изображение на чип.

Болезнь Штаргардта поражает внешнюю сетчатку, постепенно убивая светочувствительные клетки, но часто сохраняет внутреннюю сетчатку, передающую сигналы в мозг. Во всём мире около 150 000 человек потеряли зрение из-за этого заболевания.

Prima уже коммерчески доступна в Европе для пациентов с географической атрофией — продвинутой формой возрастной макулярной дегенерации, сейчас компания доказывает применимость подхода при других заболеваниях.

Нынешнее зрение пациента Ходак описал как «взгляд через соломинку»: чёрно-белое, но резкое, с высоким контрастом, позволяющее различать несколько букв одновременно. Следующее поколение имплантата, с увеличенным полем зрения и меньшими электродами для приближения к естественной остроте, появится у людей в течение года. «Думаю, через пять лет мы сможем приблизиться к почти нормальной чёткости», — заявил Ходак.

Параллельно Science Corporation разрабатывает нейроинтерфейс с датчиком на поверхности мозга для мониторинга нейрологической активности — в отличие от устройств Neuralink, внедряемых непосредственно в мозговую ткань.