iPhone Duo протестировали до выхода

В Geekbench 7 появились результаты тестирования iPhone Duo, которые указывают на производительность на уровне iPhone 18 Pro.

Протестированный аппарат с идентификатором iPhone19,4 работал под управлением iOS 27.1 и набрал 3986 баллов в одноядерном и 11 067 баллов в многоядерном тесте. Результаты сопоставимы с показателями нескольких экземпляров iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, хотя до максимальных значений этих моделей новинка не дотянула.

Источник изображения: macrumors // Apple

Оба смартфона оснащены 2-нм процессором A20 Pro с шестиядерным CPU и семиядерным GPU. В тестовой записи указана базовая частота процессора 4,93 ГГц, а объём доступной памяти составляет 11,30 ГБ, что соответствует 12 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на одинаковый чип, реальная производительность iPhone Duo может отличаться от моделей линейки Pro. На неё способны повлиять система охлаждения, работа двух экранов и другие особенности конструкции. По данным Apple, A20 Pro обеспечивает прирост производительности CPU до 20% по сравнению с A19 Pro, а графической подсистемы — до 40%. Однако в опубликованном тесте скорость GPU не проверялась.