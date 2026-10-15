2K-дисплей нового поколения на 185 Гц, АКБ более 9000 мА•ч и поддержка 100-ваттной зарядки. iQOO Neo12 выйдет в конце октября ⁠ 1

Компания iQOO официально анонсировала смартфон Neo12, который должен выйти на рынок в конце октября 2026 года.

О сроках запуска сообщил вице-президент по продуктам Ло Фэн на совместном мероприятии iQOO, Visionox и Университета Цинхуа, посвящённом технологиям дисплеев. Главной особенностью устройства станет экран с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц и технологией pTSF.

Производитель заявляет, что Neo12 первым в отрасли получит дисплей с такими характеристиками, люминесцентный материал под названием Sky Mirror и высокопроизводительный чип для работы экрана в режиме 2K при 185 Гц. Компания также обещает поддержку игр с высокой частотой кадров: смартфон будет совместим более чем с 50 играми, способными работать при 185 к/с.

Ранее также сообщалось, что компания тестирует для смартфона отдельный чип управления экраном, аккумулятор ёмкостью более 9000 мА•ч и поддержку 100-ваттной зарядки.