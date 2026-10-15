Умные часы задержались на запястьях: россияне реже обновляют гаджеты

За январь — сентябрь 2026 года в России продали около 4,24 млн носимых устройств на 31,7 млрд рублей. Единственным брендом из лидеров рынка, который показал рост одновременно в денежном и штучном выражении, стал Samsung. Об этом сообщили в «М.Видео» со ссылкой на данные исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»).

По выручке первую тройку производителей составили Huawei, Apple и Samsung. На них пришлось 58,6% общего объёма рынка в денежном выражении. Продажи устройств Samsung выросли на 7,8% в деньгах и на 0,8% в штуках. Далее расположились гаджеты без бренда и Xiaomi.

В рейтинге по количеству проданных устройств лидеры распределились в том же порядке: Huawei, Apple и Samsung, за которыми следуют безымянные устройства и Xiaomi.

Среди самых востребованных моделей оказались Apple Watch Series 11 с корпусами 42 и 46 мм, Apple Watch SE 3 на 40 мм, Xiaomi Smart Band 10, Samsung Galaxy Watch 8 с поддержкой LTE и Huawei Watch GT 6 на 41 мм.

В «М.Видео» отмечают, что покупатели стали реже менять носимые устройства без существенной необходимости. На спрос влияют сдержанность потребителей и более рациональный подход к расходам. По оценке компании, для стимулирования обновления гаджетов производителям потребуется предлагать заметные улучшения, оправдывающие покупку новой модели.