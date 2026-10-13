Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro

Одновременно Microsoft завершила поддержку ряда выпусков Windows 10 и Office 2021, включая Word, Excel и Outlook

Компания Microsoft завершила поддержку Windows 11 версии 24H2 в редакциях Home и Pro. Эти версии операционной системы больше не смогут получать регулярные обновления безопасности. Также компания прекратила обслуживание ряда выпусков Windows 10 и Office 2021.

Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Windows 11 24H2 вышла в октябре 2024 года. Для редакций Home и Pro срок поддержки составляет около двух лет. Microsoft заранее предупредила пользователей о необходимости перейти на более новую версию системы. Компания рекомендует установить Windows 11 25H2, обновления для которой будут выходить до 13 октября 2027 года. Программа расширенной поддержки безопасности для Home и Pro версии 24H2 не предусмотрена.

При этом прекращение обновлений не затрагивает корпоративные и образовательные редакции Windows 11 24H2: они продолжат получать исправления до 12 октября 2027 года.

Поддержка также завершилась у Windows 10 Enterprise LTSB 2016 и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016. Организациям Microsoft советует перейти на более новые выпуски LTSC. Для компаний, которым требуется дополнительное время, доступны платные расширенные обновления безопасности.

Кроме того, из поддержки выведены Office LTSC 2021 и связанные приложения, включая Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project и Visio. Они больше не будут получать исправления уязвимостей и ошибок, а также техническую поддержку.

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