128 ГБ памяти, титан, керамика и сапфировое стекло, регистрация ЭКГ, водозащита, GPS и 18 дней автономной работы. Представлены умные часы Garmin MARQ Gen 3

Спустя четыре года после выхода MARQ Gen 2 компания Garmin представила умные часы MARQ Gen 3. По аппаратной части новинка, предположительно, близка к Fenix 9 Pro, но отличается более премиальными материалами корпуса и дизайном. Корпус выполнен преимущественно из титана, а 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит защищён сапфировым стеклом. Безель изготовлен из титана и керамики.

Garmin MARQ Gen 3 предлагаются в шести вариантах MARQ Gen 3: Golfer, Adventurer, Athlete, Commander, Diver и Aviator. Они отличаются оформлением безеля и комплектным ремешком, а также набором функций для разных сценариев использования. Например, версия Golfer получила расширенные возможности отслеживания игры в гольф, аналогичные тем, что доступны в часах серии Approach S72.

Основные характеристики у всех модификаций одинаковые. Часы получили корпус диаметром 47 мм и толщиной 15 мм с защитой от воды 10 ATM (можно плавать и нырять). Максимальная автономность — 18 дней, а при постоянно включённом экране — 7 дней. В оснащение входят: GPS, NFC, светодиодный фонарик. Помимо стандартных функций мониторинга ЧСС и SpO2 предусмотрена регистрация ЭКГ. Также есть модем LTE и поддержка спутниковой связи Garmin inReach. Объём встроенной памяти внушительный — 128 ГБ. Её можно использовать для приложений, карт и музыки.

Garmin MARQ Gen 3 поступят в продажу в декабре. В зависимости от версии цена — от 2500 до 3100 долларов.