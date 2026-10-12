Росатом будет собирать аккумуляторы в Египте вместе с местной Teletech

Топливный дивизион Росатома и египетская технологическая компания Teletech подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки накопителей энергии в Египте. Потенциальная мощность локализованного производства составляет 500 МВт*ч в год, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Компании планируют выпускать в Египте современные решения для накопления энергии, которые можно будет использовать в электроэнергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности. Росатом развивает полную цепочку производства накопителей энергии: от изготовления электродов, ячеек, систем управления батареей и модулей до готовых тяговых аккумуляторов и стационарных систем накопления энергии.

В Росатоме отмечают, что локализация сборочного производства за рубежом позволит вывести продукцию на экспорт. Создание мощностей за рубежом снижает стоимость оборудования для заказчиков на национальном рынке и укрепляет технологический суверенитет страны-партнёра.