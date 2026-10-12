Так в реальности снимает OnePlus 16: опубликованы примеры дневной съемки и ночной съемки с зумом

Сегодня OnePlus официально представила новый флагманский смартфон OnePlus 16, и сегодня же китайский ресурс MyDrivers опубликовал фото, сделанные камерой новинки. Это реальные фото, а не рекламные.

Как сообщает MyDrivers, ЭФР перископного объектива составляет 73 мм, причем этот модуль используется и для съемки макро. Но камера также поддерживает 6-кратный зум — съемку с ЭФР 146 мм. И уже в этом режиме заметно небольшое размытие деталей.

Напомним, в камере смартфона применяется разработанная Oppo система LUMO Light Condensation Imaging System. Она оптимизирована для точной цветопередачи, проработки светлых и тёмных участков и естественного отображения освещения.

В главном модуле используется 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,69, фокусное расстояние — 23 мм. В перископном модуле и модуле со сверхширокоугольным объективом применяются 50-мегапиксельные датчики.