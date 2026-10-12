Honor Magic9 и iQOO 16 стали самыми продаваемыми смартфонами в Китае

Во время празднования Национального дня в Китае серия Honor Magic9 заняла первое место по продажам среди флагманских Android-смартфонов, а некоторые модели оказались полностью распроданы. Смартфон iQOO 16 возглавил рейтинг новых крупноэкранных моделей на JD.com.

Устройства относятся к разным сегментам, но используют одну аппаратную платформу — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Процессор изготовлен по 2-нм техпроцессу и построен на архитектуре Oryon. В его состав входят два суперъядра с частотой до 5,0 ГГц и шесть производительных ядер с частотой до 4,0 ГГц.

Источник изображения: mydrivers // Honor

Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0. По сравнению с предшественником производительность CPU выросла на 13%, GPU — на 44%, а NPU — на 35%; энергоэффективность графики улучшена на 40%. GPU также поддерживает ИИ-масштабирование изображения и генерацию кадров, а видеосъёмка — замедленную запись в разрешении до 8K при 60 кадрах/с и 4K при 240 кадрах/с.

Об использовании новой платформы в своих флагманах также заявили Xiaomi, Vivo, OPPO, Honor, iQOO, Red Magic, OnePlus и Redmi. В ближайшее время ожидается выход новых моделей с этим процессором в разных ценовых категориях. Среди ближайших премьер источник выделяет OnePlus 16, презентация которого запланирована на вечер публикации.