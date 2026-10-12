«МегаФон»: летом обнаружено на треть больше смартфонов с вирусами

Летом 2026 года количество пользователей, на смартфонах которых обнаружили вредоносные программы, увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга киберугроз «МегаФона».

Наиболее заметный рост зафиксировали в августе — на 77% в годовом выражении. Основную угрозу представляют трояны для Android, способные похищать данные, перехватывать уведомления и предоставлять злоумышленникам удалённый доступ к устройству.

При этом число заблокированных подозрительных звонков продолжило снижаться. В июне показатель упал на 31% год к году, в июле — на 41%, а в августе — на 75%. В сентябре сокращение составило 73% относительно прошлого года.

Мошенники также продолжают создавать фишинговые сайты и похищать аккаунты в мессенджерах, которые затем используют для обмана других пользователей. Среди выявленных ресурсов 30% связаны с инвестициями и криптовалютами, 21% — с социальными сетями и мессенджерами.

В «МегаФоне» отмечают, что злоумышленники могут сочетать телефонные атаки с установкой шпионских программ под видом легальных приложений. Для защиты специалисты рекомендуют загружать программы только из официальных магазинов, не открывать подозрительные ссылки и своевременно обновлять операционную систему.