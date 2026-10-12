Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и лучший звук в истории бренда: Red Magic 12 Pro+ обрастает деталями ⁠ 1

Компания Red Magic раскрыла новые подробности о смартфоне Red Magic 12 Pro+, сделав акцент на качестве звука.

Источник изображения: ithome // Red Magic

Аппарат получит симметричные стереодинамики 1115E с поддержкой Dolby Atmos. Производитель утверждает, что новинка обеспечит лучшее звучание среди всех флагманских смартфонов Red Magic. Устройство также позиционируется как наиболее удобная в использовании модель бренда благодаря обновлённой форме корпуса.

Источник изображения: ithome // Red Magic

Red Magic 12 Pro+ станет тоньше и легче предшественника, а рамка вокруг экрана заметно уменьшится: с 1,25 до 0,96 мм. Углы корпуса и дисплея станут более округлыми. В качестве аппаратной основы заявлен новый процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Источник изображения: ithome // Red Magic

Ещё одной особенностью смартфона станет жидкостная система охлаждения с RGB-подсветкой, эффекты которой можно будет настраивать. Конструкция с двумя кольцевыми каналами охватывает воздуховод, процессор, аккумулятор и другие ключевые компоненты. Для охлаждения используется фторированная жидкость, применяемая, по заявлению компании, в серверах для искусственного интеллекта. Новый насос с двухкристальной системой охлаждения потребляет 20 мВт и обеспечивает давление 130 кПа.