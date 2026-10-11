Tesla и Xiaomi: в Китае назвали самые ликвидные электромобили

Xiaomi YU7 меньше других теряет в цене

Китайская ассоциация автомобильных дилеров CPCA совместно с платформой оценки подержанных автомобилей Jingzhengu назвала самые ликвидные электромобили на местном рынке по итогам сентября 2026 года. Рейтинг учитывает остаточную стоимость машин через один и три года после покупки.

Tesla и Xiaomi: в Китае назвали самые ликвидные электромобили
Источник изображения: Xiaomi

Среди годовалых электромобилей лидером стал кроссовер Xiaomi YU7, сохранивший 82,5% первоначальной стоимости. Второе место занял минивэн Li Mega с показателем 78,1%, третье — Nio ES8, остаточная стоимость которого составила 77,5%.

В категории трехлетних электромобилей первые три места заняли модели Tesla. Лидером стала Model 3 с остаточной стоимостью 61,4%. Далее расположились Model X с результатом 59,5% и Model Y, сохранившая 53,9% первоначальной цены.

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