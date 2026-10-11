Starship покрылся инеем: SpaceX готовит корабль к Flight 15

Джерри Пайк опубликовал новые кадры испытаний Starship Ship 42 на площадке Massey в Техасе.

Во время заправочных проверок с использованием жидкого кислорода и метана, охлаждённых до чрезвычайно низких температур, на внешней поверхности корабля образовался иней. Это происходит из-за замерзания атмосферной влаги при контакте с холодным корпусом и характерно для испытаний криогенных топливных систем.

На другом видео показан выход пара через систему сброса давления. Такая процедура помогает контролировать давление в баках во время заправки, поскольку часть криогенного топлива испаряется и образует газ. Его необходимо безопасно отводить, чтобы предотвратить избыточное повышение давления.

Ship 42 проходит подготовку к 15-му испытательному полёту Starship (Flight 15). Согласно опубликованной ранее информации, корабль планируется использовать вместе с ускорителем Super Heavy Booster 22. Оба аппарата проходят испытания на базе Starbase в Техасе, включая криогенные проверки на полигоне Massey's Range.