«Кругосветка Starship» завершена. Корабль выгрузили на сушу

SpaceX завершила выгрузку прототипа Starship Ship 40 на сушу в Техасе. Свежие кадры операции с воздуха опубликовал фотограф Джерри Пайк. На видео корабль виден рядом с транспортным судном Forte. После завершения разгрузки судно покинуло Браунсвилл, а сам Starship подготовили к перевозке на базу Starbase.

Ship 40 участвовал в 13-м испытательном полёте 24 июля 2026 года вместе с ускорителем Booster 20. Во время миссии корабль развернул 20 спутников Starlink V3, повторно запустил двигатель Raptor в космосе и совершил контролируемое мягкое приводнение в Индийском океане. Впервые верхняя ступень Starship пережила вход в атмосферу и приводнение, сохранив целостность корпуса.

После неожиданного возвращения аппарата в рабочем состоянии SpaceX организовала спасательную операцию. Буксиры примерно за 24 дня доставили его к острову Рождества, где инженеры осмотрели конструкцию и изучили образцы теплозащиты. В конце августа полупогружное судно Forte подняло корабль на борт и отправилось в Техас, преодолев около 17 000 км вокруг мыса Доброй Надежды и через Атлантику. Судно прибыло в Браунсвилл 7 октября. Теперь Ship 40 предстоит детальное изучение, результаты которого могут помочь в дальнейшей разработке Starship.

С точки зрения географии и морского права называть этот поход «кругосветкой» не совсем корректно. Но если объединить траекторию его космического полета (почти полный виток вокруг Земли) и путь его эвакуации на корабле, то в сумме ракета действительно обогнула планету.